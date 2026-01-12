我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

黃國昌訪美「與官方談國防、關稅」 綠稱時間動機可疑

記者黃仲明、林銘翰、鄭媁、張策、李宗祐、黃婉婷／台北12日電
民眾黨主席黃國昌（左二）率團前往美國首府華盛頓，成員包括民眾黨候任立委王安祥（左一）、立法院黨團主任陳智菡（右二）及前國際部主任林子宇（右一）。（記者黃仲明／攝影）
民眾黨主席黃國昌（左二）率團前往美國首府華盛頓，成員包括民眾黨候任立委王安祥（左一）、立法院黨團主任陳智菡（右二）及前國際部主任林子宇（右一）。（記者黃仲明／攝影）

民眾黨主席黃國昌昨晚率團前往美國首府華盛頓。他表示，將針對台灣人民關注的國防與高關稅議題，與美國政府部門進行面對面會談，並定調此行「閃電、精準」，也感謝美方讓民眾黨有機會以非常坦率、真誠的方式直接跟美方溝通，此行細節將於周三返台時一併報告。

行政院會去年11月通過預算規模1.25兆（台幣，下同）的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨立委多次封殺該案排入立法院會議程。黃國昌突然率團赴美，國民黨是否亦有訪美安排？引發各方關注。

國民黨發言人牛煦庭表示，國民黨一直致力維繫區域局勢穩定，這個戰略目標和美方也相同，黨中央也一直和美方保持對話管道暢通，待時機成熟，出訪自然水到渠成。

國民黨立委王鴻薇認為，相信美方現在也很清楚台灣國會生態，若要讓國防預算通過，協調在野陣營也很重要，同時這也充分顯示出美國對執政黨的不信任，看透了賴清德總統，「老大哥自己來」意味非常濃厚，就是不信「賴」了；當然美方也不是只有邀民眾黨，也有邀請國民黨主席鄭麗文訪美。

民眾黨訪美團成員包括黃國昌、民眾黨候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇。黃國昌昨在機場受訪時表示，此次赴美是民眾黨自費，行程非常緊湊，昨晚搭機後，抵達華府當天隨即拜會政府部門，當晚就直接從華盛頓返台。他說，對外界而言，訪美之行或許顯得突然，但實際上雙方聯繫與接洽已進行一段時間，只是基於對美方尊重，如今才對外說明。

黃國昌強調，民眾黨一直以來都支持國防自主，以及強化台灣自我防衛的能力，遺憾的是對美軍購這麼重要的議題，台灣人民竟然是藉由賴清德去年11月底對美國媒體投書才得知；過去這段時間，民眾黨非常希望民進黨政府能說明對美軍購部分，特別是1.25兆具體要買什麼、何時交貨？非常遺憾的，目前只拿到兩張A4紙、七個條文，其他資訊少到無法形容。

針對高關稅議題，黃國昌也說，政府從去年4月就不斷告訴大家「談判協議在最優先清單」，但到了去年8月還是用20%加上既有稅率，對台灣很多廠商都造成衝擊；賴清德政府告訴大家「這只是暫時的」，但現在都已經邁入2026年了，民眾黨認為最好的方式就是真誠、坦率交換意見，得到可信賴的資訊。

但針對黃國昌的閃電訪美行，民進黨昨質疑「時間可議、動機可疑」，奉勸黃別將國家外交當畢業旅行，應謹守立委本分，乖乖在立院開會、審查預算，別當薪水小偷，「也請留意隨身物品，尤其是手機，不要又像前主席一樣，遺留在外」。

民眾黨 黃國昌 國民黨

上一則

台灣作家平路南極走一趟 重返香港介紹「心靈圖景」

下一則

「掌摑20多下、釘死房門放火」女婿虐岳母 殺人未遂起訴

延伸閱讀

黃國昌率團訪美盼獲取直接可信賴資訊 14日返台

黃國昌率團訪美盼獲取直接可信賴資訊 14日返台
兩年條款鬆動傳不滿 民眾黨立委換新手 藍綠白互動有變數

兩年條款鬆動傳不滿 民眾黨立委換新手 藍綠白互動有變數
2026地方選舉 黃國昌：藍白「拚到最大再合」不用太快形成1對1

2026地方選舉 黃國昌：藍白「拚到最大再合」不用太快形成1對1
兩年條款鬆動 傳陳昭姿留任釀不滿

兩年條款鬆動 傳陳昭姿留任釀不滿

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚