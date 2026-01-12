黃國昌訪美「與官方談國防、關稅」 綠稱時間動機可疑

民眾黨主席黃國昌（左二）率團前往美國首府華盛頓，成員包括民眾黨候任立委王安祥（左一）、立法院黨團主任陳智菡（右二）及前國際部主任林子宇（右一）。（記者黃仲明／攝影）

民眾黨 主席黃國昌 昨晚率團前往美國首府華盛頓。他表示，將針對台灣人民關注的國防與高關稅議題，與美國政府部門進行面對面會談，並定調此行「閃電、精準」，也感謝美方讓民眾黨有機會以非常坦率、真誠的方式直接跟美方溝通，此行細節將於周三返台時一併報告。

行政院會去年11月通過預算規模1.25兆（台幣，下同）的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨立委多次封殺該案排入立法院會議程。黃國昌突然率團赴美，國民黨 是否亦有訪美安排？引發各方關注。

國民黨發言人牛煦庭表示，國民黨一直致力維繫區域局勢穩定，這個戰略目標和美方也相同，黨中央也一直和美方保持對話管道暢通，待時機成熟，出訪自然水到渠成。

國民黨立委王鴻薇認為，相信美方現在也很清楚台灣國會生態，若要讓國防預算通過，協調在野陣營也很重要，同時這也充分顯示出美國對執政黨的不信任，看透了賴清德總統，「老大哥自己來」意味非常濃厚，就是不信「賴」了；當然美方也不是只有邀民眾黨，也有邀請國民黨主席鄭麗文訪美。

民眾黨訪美團成員包括黃國昌、民眾黨候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇。黃國昌昨在機場受訪時表示，此次赴美是民眾黨自費，行程非常緊湊，昨晚搭機後，抵達華府當天隨即拜會政府部門，當晚就直接從華盛頓返台。他說，對外界而言，訪美之行或許顯得突然，但實際上雙方聯繫與接洽已進行一段時間，只是基於對美方尊重，如今才對外說明。

黃國昌強調，民眾黨一直以來都支持國防自主，以及強化台灣自我防衛的能力，遺憾的是對美軍購這麼重要的議題，台灣人民竟然是藉由賴清德去年11月底對美國媒體投書才得知；過去這段時間，民眾黨非常希望民進黨政府能說明對美軍購部分，特別是1.25兆具體要買什麼、何時交貨？非常遺憾的，目前只拿到兩張A4紙、七個條文，其他資訊少到無法形容。

針對高關稅議題，黃國昌也說，政府從去年4月就不斷告訴大家「談判協議在最優先清單」，但到了去年8月還是用20%加上既有稅率，對台灣很多廠商都造成衝擊；賴清德政府告訴大家「這只是暫時的」，但現在都已經邁入2026年了，民眾黨認為最好的方式就是真誠、坦率交換意見，得到可信賴的資訊。

但針對黃國昌的閃電訪美行，民進黨昨質疑「時間可議、動機可疑」，奉勸黃別將國家外交當畢業旅行，應謹守立委本分，乖乖在立院開會、審查預算，別當薪水小偷，「也請留意隨身物品，尤其是手機，不要又像前主席一樣，遺留在外」。