我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

監委要查學子赴陸交流 學者批：大砲打小鳥

記者蔡晉宇、許維寧／台北11日電
有監委表示部分學校未落實填報赴陸教育交流活動，將申請自動調查，引發學者批評。圖為2025年8月在廣東華僑博物館舉辦的兩岸大學生文創作品交流展。（中新社資料照片）
有監委表示部分學校未落實填報赴陸教育交流活動，將申請自動調查，引發學者批評。圖為2025年8月在廣東華僑博物館舉辦的兩岸大學生文創作品交流展。（中新社資料照片）

大陸藉由舉辦兩岸學子競賽等活動並以內定台灣選手得獎方式，招攬台灣學生赴陸交流。監察委員林文程、田秋堇昨表示，教育部雖已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，仍有部分學校未落實填報，或有教師透過私人管道招攬，規避填報規定，將申請自動調查。

林文程、田秋堇指出，教育部雖已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，但據了解仍有部分學校未落實填報，或有教師以透過私人管道方式招攬學生參與赴陸相關活動，導致難以追蹤。對於相關監督管理機制是否周延深感關切。

據了解，有曾參加中國大陸比賽的學生現身說法指出，只要參加就能得獎，根本就是「內定」台灣選手統統有獎，過程還會安排參觀及吃喝行程，宣揚中國大陸的美好，明顯就是以交流之名的統戰套路。

嘉義大學歷史系教授吳昆財表示，學生間的交流本來就是好事，教育應該不怕貨比貨，如果政府真的對體制教育出的學生有信心，就應該讓學生去交流、比較，「若我們的學生真的很好，誰統誰還不知道。」且幾個教師、學生去交流，就能顛覆台灣嗎，對此感到不以為然，監察院出手調查，形同大砲打小鳥，呼籲監察院還是辦點大事為先。

世新大學前副校長李功勤表示，好幾次去大陸進行短影片、配音、攝影等競賽，在評審過程中認為還是公平的。

教育部

上一則

十五五第一年 廈門續推廈金通電、通氣、通橋

下一則

觀察站／「唐羅主義」復活 川普會把台灣賣了？

延伸閱讀

武漢封城市長周先旺 被控搞權色交易遭「雙開」

武漢封城市長周先旺 被控搞權色交易遭「雙開」
陳菊請假逾年 在野批請假「請到頂」 傳陳多次請辭未獲同意

陳菊請假逾年 在野批請假「請到頂」 傳陳多次請辭未獲同意
紀念行憲日？行政院、監察院等憲政機關靜悄悄

紀念行憲日？行政院、監察院等憲政機關靜悄悄
涉洩漏性平案個資 教育部前政務次長葉丙成挨罰

涉洩漏性平案個資 教育部前政務次長葉丙成挨罰

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家