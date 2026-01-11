觀察站／「唐羅主義」復活 川普會把台灣賣了？

隨著川普大肆宣揚「唐羅主義」，外界格外關注美國在處理台海問題的立場。（歐新社）

「可憐的墨西哥，距離上帝如此遠，距離美國卻如此近。」這一句據傳出自墨西哥前總統迪亞斯的名言，深刻描繪出墨國在地理與經濟上深受美國影響的無奈與辛酸。

現在人們可把墨西哥任意換成委內瑞拉 、古巴、哥倫比亞、巴拿馬、丹麥的格陵蘭島，甚至加拿大，都絲毫不違和，因為美國總統川普 正在把兩百年前的「門羅主義」打上類固醇，復活成他頗為自豪的「唐羅主義」。

川普在海湖莊園甚是得意地說：「門羅主義非常重要，但我們已大幅度超越它。」彼時，委內瑞拉總統馬杜洛正被蒙眼、戴著手銬押往監獄途中。

川普鄙視多邊主義和國際規則，一紙命令就退出66個國際組織，直言他不需要國際法，唯一能限制他的就是「他自己的道德觀」。這已經不是獨裁，而是帝國主義思維。

英國廣播公司（BBC）刊文指，川普經常改變主意，但始終如一的信念似乎是，美國可肆無忌憚地使用其權力。如果川普堅持這條路，他可能會把世界推回一百多年前的帝國時代，即一個大國靠勢力範圍施壓、強權領袖把民族帶向災難的世界。

川普對遠比美國弱小的委內瑞拉的霸凌行徑，不可避免地讓人聯想到俄羅斯之於烏克蘭，以及中國大陸之於台灣的權力對比。

儘管川普接受紐約時報專訪時稱，他對委內瑞拉的斬首行動，不能跟習近平 對付台灣的情況類比。但川普也說，習近平相信台灣是中國的一部分，習要怎麼做，由習決定；不過如果習動手，「我會很不高興」。他重申不認為習會在他的總統任內攻打台灣。

川普的說法保持一貫的戰略模糊，目的是讓北京猜不透，卻也令台北感到不安。

在此之前，川普在中共於去年底再次發動圍台軍演數日後，對軍演輕描淡寫說，習近平沒有事先通知他，但他並不擔心，還說這類軍演已進行了20年，過去的演習規模甚至更大。川普就像一名球評在分析賽場雙方的較勁，遠遠站在場外觀看。

瑞士新蘇黎世報描述這次軍演時寫道，一個大國對一個遠小於它的國家的政府不滿，它對該小國實施海上封鎖，切斷其與外界貿易往來，企圖迫使民眾屈服、政府讓步。而中國目前仍在演練的，美國卻已在委內瑞拉付諸實踐。文章說，川普將馬杜洛視為毒販和恐怖分子，而在習近平眼中，賴清德無非就是一名「分裂分子」。

川普憑藉美國實力，試圖以西半球為界肆意掠奪、為所欲為。而從他交涉俄烏戰爭、施壓烏克蘭讓步，進而使美國獲得烏國珍貴礦產看來，大國交易是他面對勢力範圍外爭端的核心思維。川普對莫斯科如此，對他口中「G2」之一的北京又何嘗不可。

今年川普和習近平可能四度會面，在這之前，川普已向全世界演示強權即真理的美式邏輯。對北京來說，台灣問題是核心利益中的核心，是中美關係中的第一條紅線。如今在川普已然無視所有國際規則、根本漠視小國利益下，這兩大強權會如何在台灣議題上交鋒？是會像復旦大學的吳心伯倡議，透過美國要求台北克制「台獨」傾向，以換取北京降低軍事施壓，或者進一步推動「更大的交易」？台灣都不能掉以輕心。