為鄭習會測水溫？國共論壇傳1月底重啟 蕭旭岑率隊赴北京

有媒體報導國民黨副主席蕭旭岑將赴大陸參加國共論壇，但蕭旭岑僅表示，如果有具體的訊息，會對外公布。(本報資料照片)

媒體披露，國民黨 副主席蕭旭岑1月底將赴大陸，率隊參與舉辦國共論壇，另有媒體稱，國民黨主席鄭麗文 將於3月訪陸，不過對此蕭旭岑昨天表示，國共兩黨的互信跟平台的恢復，如果有具體的訊息，會對外公布。

梅花新聞網報導，停辦已久的國共論壇訂於1月27日至29日在北京登場，結束正式會議行程後，代表團將於30日安排參訪行程後返台，全程由副主席蕭旭岑領隊。中評社則指出，蕭旭岑確實訂本月底赴北京，並非所謂國共論壇重啟，實際任務是就鄭麗文訪問大陸的行前溝通。鄭麗文訪陸很有可能落在春節 後的3月。

蕭旭岑8日晚間表示，鄭麗文主席上台後，致力於國共兩黨的互信跟平台的恢復，一切都在繼續進行之中，如果有具體的訊息，會對外公布。

至於1月是否會前往大陸洽談鄭麗文的訪問，他僅表示，國共平台的恢復，包含智庫的對接等都在進行之中，一切都有相關的進展，但因為還沒有確定，還有很多細節需要確認，「等到有具體的訊息，我們會對外說明」。對於媒體報導的行程，他也並未直接證實。

公開資料顯示，上一次國共論壇是2016年，當時國共係規劃各派百人與會，規模並不小，時任國民黨主席洪秀柱也與中共總書記舉行「洪習會」，相關論壇等活動，事前也有非常密集的溝通與規劃。

另據台北中國時報報導，國民黨兩位副主席張榮恭與蕭旭岑，近期曾先後訪問大陸，並與大陸國台辦主任宋濤會面，蕭旭岑於去年10月28日在天津見宋濤，宋濤當時表示，「站在新的起點上，我們要堅持一個中國原則和九二共識、反對台獨，加強兩黨交流交往，推動兩岸交流合作，共同弘揚中華文化，共促國家統一。」

去年11月14日宋濤在上海會見張榮恭，當時宋濤表示，「願與中國國民黨在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上相向而行，堅決反對台獨分裂，堅決粉碎日本等任何外部勢力介入台海事務、干涉中國內政的挑釁和圖謀，加強兩岸交流合作，守護中華民族共同家園、根本利益，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業，攜手實現中華民族偉大復興。」