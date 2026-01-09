我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

賴清德喊「防中共介選2026」稱1原因陸證明兩岸互不隸屬

台灣新聞組／台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統（前中）8日在國安會秘書長吳釗燮（前左二）、法務部長鄭銘謙（前右二）、檢察總長邢泰釗（前左一）、調查局長陳白立（前右一）等陪同下，出席「法務部調查局調查班第六十二期結業典禮」，並與結業的調查官合影。(記者胡經周／攝影)
賴清德總統（前中）8日在國安會秘書長吳釗燮（前左二）、法務部長鄭銘謙（前右二）、檢察總長邢泰釗（前左一）、調查局長陳白立（前右一）等陪同下，出席「法務部調查局調查班第六十二期結業典禮」，並與結業的調查官合影。(記者胡經周／攝影)

法務部調查局昨舉行調查班第62期結業典禮，賴清德總統出席，針對大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列為「台獨頑固分子」，表示「身為總統，對於任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲」。賴總統並以防範中共介選，向新進調查官提出4項期許，要將2026年縣市長及2028年總統選舉查察列為重點工作。

本報系聯合報報導，賴清德說，日本參議員石平遭中國制裁而無法入境，日前石平訪台，證明中華民國和中華人民共和國互不隸屬，中國政府對台灣人民跨境施壓足以證明公權力不及於台灣，也更進一步證實台灣不屬於中華人民共和國的一部分。

賴在典禮致詞說，身為總統的三項使命是守護國家安全、保護全國人民生命財產安全，及發展經濟照顧人民飯碗，這也是全體調查官共同使命。年底九合一大選和以後每場選舉，境外敵對勢力都會介入，且將運用科技人工智慧，希望調查團隊列為重點工作。

賴總統表示，國家正面對境外敵對勢力日益嚴峻威脅，還有黑道、詐騙、科技犯罪型態不斷翻新，及年底選舉維安等重大挑戰，對此提出四項期許與勉勵。賴認為，調查團隊應做好反統戰、反滲透、反併吞工作，這是首要工作，沒有民主，台灣將失去一切、失去存在價值，為了守護主權，一定要積極落實日前他主持的國安高層會議所擬定的行動方案，透過有效的偵查處置作為，讓民主台灣繼續穩健向前行。

其次，賴指幫派組織是許多犯罪的根源，也是黑金槍毒詐、暴力犯罪，甚至中國培植在台協力者等社會關鍵問題的核心，嚴重威脅國家與社會安全，務必全面性、持續性、主動性掃蕩黑幫，嚴懲嚴辦。

第三項重點為打詐。賴表示，詐騙是全民公敵，也是世界各國的治安挑戰，去年底上千名調查官配合打詐專案，掃蕩詐團查獲高達70億元台幣的犯罪金額及200億元台幣的洗錢金額，掃蕩詐騙工作客觀數據固然重要，但更重要的是讓「人民切身感受到我們的努力」。

「全力肅貪，淨化選風」則是賴總統的第四項期許。賴說，廉政是政府基本的責任，調查官進入工作崗位，肅貪也是重要的工作，只要有證據，應不分黨派、身分查辦，若花錢買票當選，上任後不可能不破壞政府體制、傷害人民。

另據台北中國時報報導，賴清德提到，國際社會不斷提醒2026年、2028年、甚至以後每一場選舉，境外敵對勢力都會運用新興科技、人工智慧等方式介入，他希望調查局長陳白立領導的團隊將此工作列為重要事項辦理。不過，賴總統致詞期許調查官作好反滲透工作，但列席觀禮的情治首長中，包括前幕僚涉入共諜案的國安會秘書長吳釗燮，氣氛顯得有些尷尬。

賴清德 詐騙 華人

上一則

營養午餐免費 台中高雄跟進北市 政院嗆無餘裕補助

下一則

台股市值達3.42兆 躋身全球第7 延長交易券商多反對

延伸閱讀

民進黨不暴衝的兩國論測試

民進黨不暴衝的兩國論測試
台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了
F-16V飛官疑跳傘 賴清德指示全力搜救確保人員平安

F-16V飛官疑跳傘 賴清德指示全力搜救確保人員平安
昔日馬放行投書、今卓封殺節目 扁：心比天氣更冷

昔日馬放行投書、今卓封殺節目 扁：心比天氣更冷

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
台北101跨年煙火迎接2026。(台北101提供)

台北101跨年煙火雨天變調 賈永婕發聲了、小S一句話力挺

2026-01-01 17:18
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低