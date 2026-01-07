「涉台恐成中美博弈焦點」 陸學者：川普對台海或採消極威懾

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯指，川普再度執政帶來中美關係階段性波動，當前中美關係的穩定並非建立在重大戰略共識之上，而是出於美方戰術性需要，具階段性與脆弱性。（路透）

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯5日指出，當前中美關係的穩定並非建立在重大戰略共識上，而是出於美方戰術性需要，具有階段性與脆弱性；涉台問題可能成為今後一段時間中美博弈焦點，美國總統川普 在台海問題上可能採「消極威懾」。

吳心伯5日出席「衝擊與重構：復旦國際戰略報告」發布會指出，2025年中美關係可分三階段：一是川普上台至5月初，美對中發起衝擊，中國採取防守反擊，最終美轉而求和；2是5月初日內瓦至吉隆坡談判，中美經貿談判呈現基於平等、尊重、不脅迫的新方式；3是10月30日在南韓舉行中美元首會晤，其後雙方共識以穩定為主。

吳心伯表示，中美元首會晤後，雙方在關稅 、貿易及對企業限制性措施等方面出現鬆動，穩定性有所增加。不過這種穩定並非建立在重大共識上，而是美方出於戰術性需要。他認為美國國內對中鷹派對中美關係改善保持警惕，曾試圖要求川普政府加強對中方高科技企業的限制。

提到川普政府去年12月宣布高達111億美元的對台軍售案，中方隨後對20家美國軍工企業及10名相關高管實施制裁。吳心伯研判涉台問題可能成為今後一段時期中美博弈的焦點之一。他認為，川普政府將西半球列為國家安全首要優先，與印太地區面臨的安全挑戰性質不同。美國在印太的軍事存在與盟友合作，可能延續拜登 時期，但在台灣問題上，川普對中國的威懾方式，與拜登時期的「積極威懾」有所差異，更偏向避免衝突的「消極威懾」，呈現較為保守態勢。美國在西半球更多是進攻，在印太地區恐怕還是以守勢、維持現狀為主。