我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

冷眼集／國防部公文成「無」字天書 防得了共諜？

記者 李人岳
聽新聞
test
0:00 /0:00

國防部頒布新規定，從元旦起所有對外對內公文公報，每段落後都要標示密等，包括：機密的【密】、極機密的【極】、絕對機密的【絕】；就算無涉機敏也要標註【無】。

國防部強調，這是參據美軍及國際友盟國家之精準核密管理作法，並結合台灣實際需求及安全考量，更強調國軍人員的保密素養與認知，已有相當提升，尤其完整機密要件標示、依法簽奉核定等作法，已具備實質基礎。不過事實卻是基層對此叫苦連天，外界看來也是搖頭傻眼。

基層中階官員分析，新措施的關鍵問題在於不分公文書的對象、載體與內容性質而大刀一揮、一體適用，然而，規定太過籠統含糊，導致所有文書都成了四不像。除了公文須從主旨、說明到辦法逐段加註外，連可能達上百頁的「附件」也要逐段標註。又如給立法院各委員會的書面報告，既然已是公開資訊，卻又畫蛇添足般地逐段加註，連給立委的問候語也成了【無】字天書。

最引基層抱怨的，便是連通訊軟體的公務往來訊息、甚至各項回報訊息也須加註。但軍方資安規範早明定通訊軟體不得上傳機密資料，果然國防部趕緊急轉彎，宣布刪除關於公務群組的要求。

外界解讀，軍方推動公文新規定，目的在反制共諜滲透，尤其是吸收有經濟困難的官兵竊取營區機密資訊，但預防共諜應從情資、經濟、法制等層面著手，公文加註從來不是治本之道，甚至連治標也談不上，只是加重一般基層官兵負擔。

國防部長顧立雄上任後力推「減法思維」：強調要簡化文書、減少無效作業，還成了賴清德總統引為說嘴的政績；顧立雄在去年漢光演習更強調「國家的安全，不是寫在公文上，也不是在新聞播報裡，而是在官兵每一場演訓所流下的汗水裡」。顧部長的豪語還言猶在耳，國防部還要堅持天兵政策？

國防部 賴清德

上一則

失事F-16戰機 近期曾因MMC故障報修 遲未裝自動防撞系統

下一則

黑白集／新政治也有密室 還是柯P說了算

延伸閱讀

台F-16V飛官疑跳傘 卓榮泰指示海巡空勤協助搜救

台F-16V飛官疑跳傘 卓榮泰指示海巡空勤協助搜救
解放軍無人機空拍101？台國防部駁「認知作戰」

解放軍無人機空拍101？台國防部駁「認知作戰」
網傳部長請假 台國防部：顧立雄全程指導應對中國軍演

網傳部長請假 台國防部：顧立雄全程指導應對中國軍演
黑白集／馬桶商賣軍火 顧立雄不給問？

黑白集／馬桶商賣軍火 顧立雄不給問？

熱門新聞

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
慣竊毒犯遭關7年後出獄被好心老闆收留，借錢遭拒竟持刀追砍老闆全家。（記者巫鴻瑋／翻攝）

台男出獄獲收留竟砍老闆全家 連12歲童也不放過

2025-12-31 22:08

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火