新聞眼／是誰在推「兩國論」入法？賴清德須說清楚

記者 林修全
民進黨立委林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，此舉被藍白立委解讀為替「兩國論」鋪路。身為民進黨政府兩岸關係的掌舵者、賴清德總統理應就此綠委修法明確表態，而非放手讓立委各自發揮，否則勢將直接衝擊美中台情勢。

林宜瑾主張將「兩岸人民關係條例」法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，同時刪除條文中「國家統一前」的字眼，並調整原本以「地區」相稱的用語。這項提案目前已獲得超過20位立委連署。

值得注意的是，民進黨在2020年掌握立法院多數席次時，當時曾有綠委提案刪除條文中的「國家統一」字眼，引發軒然大波，最終自行撤案。如今，國民黨與民眾黨在立法院掌握過半席次，林宜瑾此時提案修法，幾乎沒有過關的可能性，卻仍明知不可為而為，動機究竟為何？

關鍵在於，賴清德總統或黨政高層是否事前知情。若賴清德並不知情，卻任由民進黨立委刻意觸碰這條敏感神經，或許只是為了個人製造話題、博取聲量。然而，賴清德上任後，在首次國慶演說中拋出「中華民國已經在台澎金馬落地生根，與中華人民共和國互不隸屬；民主自由在這塊土地上成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣」的論述，早已被外界解讀為具有「兩國論」意涵。雖然去年國慶文告刻意淡化相關表述，但難免令人質疑，林宜瑾是否是在揣摩賴清德真正本意，甚至刻意替總統試水溫；抑或反過來說，是在扯賴清德的後腿。

更令人憂心的是，若賴清德清楚林宜瑾的提案，還未勸其撤案，甚至默許或授意推動，便意味著賴清德有意將原本停留在政治論述層次的「兩國論」，進一步轉化為法律層面的實質行動。這不再只是口頭表態，而是朝制度化方向邁進。依目前國會結構，只要藍白聯手，該案幾乎不可能完成修法；與此同時，對岸卻可能做出更激烈的回應。綠營在攪動政局後，是企圖在選舉過程中坐收政治紅利。

可是，美中台關係卻為此將更加失衡。尤其再過幾個月，美國總統川普即將訪問中國大陸，台灣此時若大力販售「兩國論」的政治論調，恐怕只會讓川普更加心生疑慮，甚至產生反感。

無論林宜瑾的提案是出於個人操作、政治試水溫，抑或來自黨內高層的默許甚至授意，真正被推上風口浪尖的，終究是賴清德本人，一旦被賦予「兩國論法律化」的象徵意義，勢必牽動美中台三邊互動。民進黨若將短期政治算計凌駕於整體戰略穩定之上，或許能收割聲量，卻可能讓台灣承擔難以回收的地緣政治成本；賴清德若不及時說清楚、講明白，這場修法風波，終將成為其兩岸路線上最沉重的政治包袱。

賴清德 民進黨 華人

