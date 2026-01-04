我的頻道

快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

新聞眼／兩岸改兩國 綠要玩火修法藍白甭擋了

記者 蔡晉宇
綠委將提案修正兩岸人民關係條例，內容跨越「紅線」，被視為打假球、謀取深綠選民政治紅利。圖為台胞赴陸通行證。（記者林伯東／攝影）
賴總統日前接受國內媒體電視專訪時才指出，台灣不會片面改變台海現狀，不會成為地緣政治的麻煩製造者。言猶在耳，嫡系子弟兵林宜瑾卻提案，要將兩岸條例更名為「台灣與中華人民共和國條例」，赤裸地大搞法理台獨；民進黨既然要「玩火」，藍白也不用扮演煞車皮，看看綠營推動「兩國論」是否遇到壓力就撤案打假球。

賴競選總統時一度不得美方信任，很重要原因之一正是他早年從政言行，無論是曾舉過台灣獨立萬歲手版、自稱是務實的台獨政治工作者，都有根深柢固的「法理台獨」標籤。

賴總統自知這是美方大忌也是兩岸政策的紅線，自競選總統以來便努力撕掉「法理台獨」標籤，除多次重申台灣已是主權獨立國家，國名叫中華民國，沒必要另行宣布獨立，也多次以「台灣前途決議文」為民進黨兩岸論述定錨，而非更激進的「台獨黨綱」。

賴總統努力撕標籤，但嫡系子弟兵卻提案修改兩岸條例，究竟是扯後腿還是唱雙簧，外界不得而知。林宜瑾的提案內容跨越「紅線」，而綠委大玩法理台獨已非頭一遭，五年前，當時民進黨掌握國會半數，綠委蔡易餘也曾提案修兩岸條例，要刪除「國家統一前」字眼，國民黨團隨即表示不會擋，向來鷹派主戰的民進黨團總召柯建銘都出面緩頰，要求蔡易餘撤案，不久後蔡易餘便鼻子摸摸撤案。

民進黨現在已非國會多數黨，選在此時，將完全執政時都不敢通過的修法舊案重提，按照賴總統說法，在野黨立委人數不到三分之二，提彈劾是浪費時間，綠委此舉不也是浪費時間？說穿了，這無非看準的是野黨會扮演煞車皮，讓綠營安全下莊，綠委藉此打假球、謀取深綠選民政治紅利，再把在野黨抹紅，可謂一石二鳥。

綠營要推動法理台獨，首先要面對的就是美方的壓力，民進黨深知這點，但卻又挑釁玩火，既然如此，藍白也沒必要為了國家大局，理性阻擋。反倒林宜瑾等綠委若要證明自己是「勇敢的台灣人」，應該全速推動該案，在野黨投票時棄權或是乾脆離場不投票，讓民進黨「自己玩」，屆時若法案三讀，就讓民進黨面對美方壓力，坐實是不折不扣的麻煩製造者。

