新聞眼／南韓轉向親陸 台處境更艱困

記者 陳言喬
南韓總統李在明上任後調整外交政策，積極改善與中國大陸、北韓關係，不再全面配合站隊美國。（美聯社）
揚棄南韓前任總統尹錫悅的親美路線，李在明上任後調整為以國家中心利益的務實外交政策，積極改善與中國大陸、北韓關係，不再全面配合站隊美國，東亞戰略新格局雛型或將成型，台灣的處境恐將更加艱困。

尹錫悅走「親美疏中」路線，在台海問題、美日軍事同盟都湊上一腳，導致中韓關係急轉直下，南韓經濟因失去大陸市場也受到極大影響。

從李在明2日接受大陸央視採訪可知，李在明急於改變現況，重點一在經濟，二在安全。

大陸是南韓第一大貿易夥伴，占南韓出口總額的25%，但前兩年，中韓經濟雪上加霜。三星的西安晶圓廠擴建計畫擱置，現代汽車銷量腰斬。李在明這次帶著4大財閥上門，就是要解決三星晶圓廠200億美元的2期投資案，並促成現代在大陸興建智慧汽車研發中心。

前幾年美國發動晶片四方聯盟，想卡大陸脖子，南韓企業若跟進，只會丟掉大陸市場，跟大陸合作，既能保住經濟，還能對沖美國關稅大棒的壓力。此外，中韓關係回暖，中韓自貿協定第二階段談判可能也會有實質性突破，雙方產業鏈等多個合作項目展開，加上市場規模，有助改善雙方經濟。這也是李在明在央視訪問時提到，韓國願在人工智慧、高新技術等領域與大陸建立新的合作型經濟關係。

第二是安全，尹錫悅任內與金正恩鬧翻，北韓稱南韓是敵國，不是同一民族，還完全切斷與南韓相連的公路和鐵路，半島局勢愈來愈緊張。李在明在聯大演講談到終結半島敵對時代。但要與北韓改善關係，沒有大陸的支持和斡旋，李在明恐怕連朝韓之間的軍事熱線都難重啟。

當然，對大陸來說，朝鮮半島和平穩定也能減少東北邊境的戰略壓力，還能順帶牽制美日在東北亞的軍事擴張；加強與南韓的經濟合作，還能敲打日本的「台灣有事」論。未來中韓經濟深度綁定，再促進區域安全與經濟合作，東北亞或將從陣營對抗轉向務實共贏。

李在明訪陸的效應不容忽視，對台灣來說，除要關注中韓自貿協定二階談判突破對台經濟影響外，台灣更擔心的是國際空間的壓縮，最明顯的例子就是南韓入境電子卡上的「China（Taiwan）」短期內難以更動。

南韓 李在明 北韓

