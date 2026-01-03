解放軍軍演 管碧玲忙討論海洋汙染 被疑「比較重要？」

我的頻道

記者石秀華、巫鴻瑋／高雄4日電
解放軍軍演首日，海委會主委管碧玲下午仍參加海汙管理會議。（圖／海委會提供）
解放軍去年底連兩天環台軍演，在軍演緊張時刻，海委會主委管碧玲被爆揪了眾多海巡官員在高雄宴飲大吃美食；事實上，解放軍軍演首日管碧玲下午仍參加海汙管理會議，外界質疑此會難道比因應解放軍軍演來得重要；海委會指，主委參加該項會議前後均有參加海巡署應變會議因應。

解放軍東部戰區去年12月29日早晨突宣告在台灣周邊舉行環台軍演，30日上午8時至下午6時，畫設五處實彈操演區；解放軍上月29日突襲宣布演習，隨後又公告30日實彈射擊，正值軍演緊張時刻，海委會管碧玲針對敵情的應處表現卻狀況連連。

管碧玲和海洋委員會政務副主任委員兼海巡署署長張忠龍等人在去年12月31日中午12時，前往高雄高級婚宴會館餐敘，直至下午2時才離開，無視第一線海巡弟兄頂著強風大浪，監控解放軍軍艦、海警船的辛苦與危險，遭藍營立委批「前方吃緊」之際，毫不掩飾地在「後方緊吃」。

海委會在去年12月29日下午發布一篇新聞稿，內容完全和海委會及海巡署如何因應解放軍軍演應處毫無相關，而是指海委會在當天召開海洋汙染防治基金管理會第二次會議，由主委管碧玲擔任召集人，邀集政府機關、學術界及民間團體代表等共14名委員出席。

新聞稿中強調，本次會議重點為海洋汙染防治基金2025年工作執行成果、2026年工作重點、海汙應變資材配置、擱淺船舶現況、違反海汙法案件索賠支出及裁罰情形等，持續檢視基金運作與相關業務執行狀況，確保資金運用公開透明，並強化政府在海洋汙染防治與應變上的整體能量。

記者詢問海委會去年12月29日上午當天解放軍已展開環台軍演，為何主委管碧玲仍選擇參加該項會議，難道會議比因應軍演來得重要？海委會指出，當天主委已在8時40分第一時間和海巡署召開第一次應變會議，因為海汙會議籌備許久，已邀請專家學者參與是既定行程，該項會議下午2時結束後，主委又再去海巡署開第二次會議因應。

