圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

繼無人機看台北101 陸又公布模糊黑白「俯瞰台灣省」

台灣新聞組／綜合1日電
去年12月30日晚間，解放軍「中國軍號」公眾號公布15秒影片，聲稱為「解放軍無人機視角下的台灣省」。（圖／截自觀察者網）

解放軍東部戰區近日組織「正義使命-2025」演習，繼央視微博去年12月29日晚間發布「解放軍無人機視角看台北101大廈影片後，「中國人民解放軍新聞傳播中心」官方公眾號「中國軍號」30日晚間又公布15秒影片，聲稱為「解放軍無人機視角下的台灣省」，但畫面模糊且呈黑白。

從先前「中國軍號」發布的無人機俯瞰台北101大廈畫面中，該型無人機夜間出機庫，外形輪廓顯示採用大展弦上單翼，雙尾撐延伸雙垂尾以及三葉螺旋槳設計，因此港媒推斷，該無人機應為解放軍TB-001「雙尾蠍」察打一體無人機。

搜狐新聞、大公文匯網報導，解放軍列裝的大型固定翼無人機包括彩虹、翼龍、無偵、攻擊等多個系列。相較於採用渦扇發動的高速無人機，「雙尾蠍」採用螺旋槳動力，在經濟性、可靠性、長航時、大載荷以及特定環境適應性更有優勢。

「雙尾蠍」是四川騰盾科技研發的一款高空、長航時的察打一體無人機，採用上單翼、雙尾撐、雙垂尾的設計。基本型最大起飛重量為2.8噸，配備2台渦輪增壓活塞發動機，有效載荷超1噸，最大升限1萬公尺，巡航時速300公里，最大航程可達6000公里。

軍用型號TB-001「雙尾蠍」，裝有機載光電設備和合成孔徑雷達，具備全天候偵察能力，能在便攜式防空飛彈和近程防空飛彈的射程之外探測敵人；因此台北101大廈影片，由「雙尾蠍」合成孔徑雷達「拍攝」並合成。

有開源情報分析指出，該架「雙尾蠍」從位於浙江金華的火箭軍某基地無人機團機場起飛後，直奔台灣島西北方向。拍攝俯瞰鏡頭時，與台北101大廈直線距離僅40到50公里。

台國防部曾於2023年4月28日發布，國軍偵獲包括2架無人機在內的19架次軍機，進入台灣周邊西南、東南及東北空域。其中1架TB-001無人機，一路逆時鐘方向繞台一圈，創下中共無人機全程在台灣防空識別區（ADIZ）內繞台的首例。

日本防衛省統合幕僚監部於2024年6月4日發布，在當日上午至下午之間，偵獲中共1架偵察、攻擊二用的TB-001無人機，從東海通過沖繩本島與宮古島之間空域進入太平洋，隨後，這架無人機在沖繩本島、奄美大島東南方空域繞飛，隨即循原路徑返航。

解放軍東部戰區去年12月29日公布無人機俯瞰台北101大廈的鏡頭。從先前「中國軍號」發布畫面中，該型無人機夜間出機庫，外形輪廓顯示採用大展弦上單翼，雙尾撐延伸雙垂尾以及三葉螺旋槳設計，因此港媒推斷，該無人機應為解放軍TB-001「雙尾蠍」察打一體無人機。（圖／取自騰盾科技）
去年12月30日晚間，解放軍「中國軍號」公眾號公布15秒影片，聲稱為「解放軍無人機視角下的台灣省」。（圖／截自觀察者網）

