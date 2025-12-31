政院修正草案劍指馬英九 明年是否再訪陸？馬英九基金會執行長給答案

我的頻道

記者陳政錄／北京即時報導
前總統馬英九。（聯合報系資料照／記者許正宏攝影）
前總統馬英九。（聯合報系資料照／記者許正宏攝影）

日前台灣行政院通過兩岸條例修正草案，擬限制曾任指標性職務人員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動等，被視為劍指前總統馬英九。馬英九基金會執行長王光慈30日表示，「有機會當然還會再來」，且過去馬英九4次訪陸，參加祭祖、學校訪問等，也都未涉及受規範的項目。

蕭旭岑接任國民黨副主席後，馬英九基金會執行長一職由馬辦主任王光慈升任。在兩岸關係緊張之際， 陸方30日在北京八達嶺長城舉辦「2025台灣青年京津冀冰雪季活動」，王光慈以新身分首次赴陸出席兩岸交流活動並接受訪問。

對於行政院推動修法、綠營欲限縮公務員等赴陸背景下，馬英九2026年是否還會訪問大陸？王光慈回應說，「有機會當然還會再來」，現在修正草案只是行政院版本，馬英九過去4次訪陸參加任何活動，包括祭祖、學校訪問等效果都非常好，也沒有涉及受規範的項目，「所以只要有機會，我們還是會繼續安排。」

王光慈表示，在兩岸關係相對嚴峻的時候，還可以在八達嶺與共同推動兩岸青年交流的好友相會非常不容易，基金會將在過去2年的努力基礎上，進一步推動更多兩岸交流，更讓多首來族、台灣年輕人到大陸交流，體會兩岸年輕人之間的情感連接，了解大陸。

王光慈說，2026年1月，將組織新年首個台灣青年團再訪北京，同樣參加冰雪季活動。

兩岸和平發展基金會執行長、國民黨青年事務委員會召集人連勝武日前剛當選國民黨中央委員，進入黨務，本次帶領兩岸和平發展基金會團組的台青赴陸交流。他受訪表示，從2023年開始陸續從事兩岸青年交流工作，已培養了默契，基本上盡量提供客觀公正的表述，不會過度美化，讓台青看到大陸實際的發展情況。

連勝武認為，從這幾年從事兩岸青年交流的經驗來看，兩岸年輕人是完全沒有任何隔閡的，吃的、住的、想的都一樣，「本來就是一家人」。

對於前總統馬英九2026年是否再訪問大陸，馬英九基金會執行長王光慈昨表示，「有機...
對於前總統馬英九2026年是否再訪問大陸，馬英九基金會執行長王光慈昨表示，「有機會當然還會再來」。（記者陳政錄／攝影）
2025台灣青年京津冀冰雪季活動30日晚在北京八達嶺長城開幕。（記者陳政錄／攝影...
2025台灣青年京津冀冰雪季活動30日晚在北京八達嶺長城開幕。（記者陳政錄／攝影）
日前剛當選國民黨中央委員的連勝武，昨以兩岸和平發展基金會執行長身分，率台灣青年在...
日前剛當選國民黨中央委員的連勝武，昨以兩岸和平發展基金會執行長身分，率台灣青年在北京參與2025台灣青年京津冀冰雪季活動，並接受媒體訪問。（記者陳政錄／攝影）

