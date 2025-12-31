中軍演射擊27枚火箭彈 落點史上最接近台灣

解放軍發布影片截圖顯示，地面部隊向台灣南部外海實彈射擊。（路透）

中國解放軍 在當地時間30日發動「正義使命2025」對台軍演，台國防部 情報次長謝日升表示，從上午9時到下午1時，從福建地區對北部第一操演區和台南、高雄以西的第三操演區，發動兩波火箭實彈射擊27枚。這次軍演未見共軍 射擊東風系列導彈，但相較1996年台海飛彈危機以來歷次軍演，此次火箭落點是最接近台灣本島的一次。

30日晨8時，解放軍東部戰區宣布，組織驅護艦、殲轟機等兵力，在台灣島南北兩端相關海域，展開查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗海空封控能力。東部戰區發言人李熹宣稱，共軍分別對台灣島北部、南部相關海域實彈射擊，目標全部命中。

賴清德總統率國安高層與國防部視訊會議，聽取軍演最新情勢報告。賴總統強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓，也對中國表達最嚴厲的譴責。

解放軍火箭落彈區

賴總統、國安團隊、軍方及相關單位連日來密集開會；相關人士表示，「情勢都在掌握中」，但要持續掌握動態，慎防解放軍「由演轉戰」。

綜合媒體報導，解放軍出動多款新型武器，包括東風11、15導彈、殲20戰機、殲16戰機、殲10C戰機、運20、陸軍遠箱火箭、兩棲攻擊艦編隊；054A導彈護衛艦、052C驅逐艦、052D型驅逐艦、055型驅逐艦、無人機、轟6K等。中國外交部發言人林劍說，台灣是中國領土不可分割的一部分，軍演是對台獨分裂勢力「以武謀獨」嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

台國防部表示，解放軍兩波實彈射擊皆未飛越台灣本島上空。謝日升說，兩波火箭射擊落點都接近台灣24浬鄰接區，上午9時第一波由福建平潭發射17枚火箭，落點約在基隆東北方外海70浬，在24浬鄰接區外；下午一時由泉州發射10枚火箭，落點在台南西方約50浬海上，落點在12浬領海及24浬鄰接區之間。

謝日升指出，相較於1996年飛彈危機以來，這次火箭落點是最接近台灣本島的一次；不僅恫嚇台灣，更影響國際航安，共有941班次民航機受影響。

台國防部指出，總計71架次共機出海，其中35架次跨越台海中線；偵獲中共軍艦13艘，其中11艘進入24浬鄰接區。公務海警船15艘，其中8艘進入鄰接區。