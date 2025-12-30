解放軍圍台軍演／台釋短片穩民心 稱掌握共艦行蹤

中華民國國軍海鋒大隊通訊車29日上午從營區駛出，前往相關位置進行應對解放軍軍演。（記者劉學聖／攝影）

北京當局昨宣布「正義使命2025」軍演消息後，台國防部 隨即譴責對方「窮兵黷武，倒果為因」，同時成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。國防部也發布「堅韌台灣，堅定守護」短片，並釋出國軍監控解放軍 機艦的第一線畫面，強調自身有所準備。

國安人士表示，中國對日自上月14日升高施壓卻無效，就轉而以台灣為藉口尋釁；近日從解放軍各單位部署及截獲情資，確認將對台灣有針對性演習，上周即注意到「關鍵徵候」，解放軍特定船艦、海警船穿越宮古海峽南下進到台灣東部外海，軍方已先做預應。

國防部昨天發布的畫面，包括空軍F-16戰機利用AN/AAQ-33「狙擊手」標定莢艙，拍攝中共殲16戰機迎面而來的紅外線照片；以及海軍田單號巡防艦在海上近距離監控解放軍054A型安陽艦的照片。

國防部官員強調，對於台海周邊的解放軍動態，台灣都能有效掌握。記者詢及解放軍航艦是否參加操演？情報次長謝日升說，中共三艘航空母艦均未參加，但舷號31的075型兩棲攻擊艦海南號，目前正帶著另外三艘船在西太平洋活動；海南艦編隊通過宮古海峽之後，行蹤都在掌握中。

統計至昨天下午3時止，國防部已偵獲解放軍主、輔戰機及無人機 89架次，其中67架次進入應變區域；另有14艘共艦、14艘海警船，及兩棲攻擊艦編隊四艘位於東部海域、西太平洋一帶。

至於無線電玩家網友宣稱，收聽到美國軍機出現的訊息，謝日升說，在台灣周邊的國際空域，當然可能會有其他國家的軍機，至於國籍則不便透露。

大陸央視新聞微博昨發布一段標示「現場視頻」的10秒鐘黑白影片，畫面可見台北101大樓、松山機場起降的飛機。國防部官員說，一般空拍無人機就可拍攝到如此畫面，根本無須所謂「解放軍無人機俯瞰」。央視昨也播出，一名解放軍陸軍遠箱火打擊分隊官兵明確喊出「收到海馬士目標訊息」，指揮官回覆「立即射擊」，顯示解放軍針對海馬士多管火箭系統列為打擊目標。