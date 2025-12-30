我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

新聞評論／解放軍軍演暗指日本 賴還有心情吃生魚片？

重磅快評
聽新聞
test
0:00 /0:00
解放軍29日宣布圍台軍演，外界分析，目的是「嚇阻」外部軍事介入。（路透）
解放軍29日宣布圍台軍演，外界分析，目的是「嚇阻」外部軍事介入。（路透）

大陸軍方說明「正義使命」演習，點名台獨與外部干涉勢力，並且大外宣痛批美國對台軍售。耐人尋味的是，從演習地圖和軍力配置看到更多「只做不說」的訊息。明著針對台獨與美國；在結構上，解放軍已為與日本發生軍事摩擦預作準備。

解放軍不提日本不等於不針對。一旦在台海軍演公開點名日本，等同承認「台灣問題已國際化為中日對抗」，反而使東京更快、更徹底地與美國進行軍事一體化，既加持高市反中路線，更提高北京外交成本。

2022、2024的三次軍演，科目包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控等。CSIS認為解放軍重點放在「改變台海現狀」與封控／壓迫的累積效應。但這次軍演更強調嚇阻外國軍事介入。這點從公開科目出現「外線立體懾阻」、「反介入」作戰措辭可看出差別。

演習地圖除可看出包圍更緊，但五個區域範圍擴大。另外出現幾個新狀態：一、五個演習區除北桃外海區，都已貼近領海基點。二、最靠近澎湖。三、最貼近釣魚台

解放軍演習封鎖台灣海峽的南北口，軛控生命線，並不是第一次。值得注意的是，北部演習區距離台灣僅約110公里，進逼釣魚台，距離與那國島150公里。緊貼的地理節點就是與那國–宮古島之間的宮古水道。這是美日與中國艦機進出西太的主要通道。

宮古水道已是中美日博弈熱點。過去十年間，解放軍航母編隊、核潛艇等主力裝備已有超過80次通過此地進行遠洋訓練。10月初，日本自衛隊在附近以5600噸布雷艦舉行演習，引起解放軍軍演反制。這次圍台軍演的「外線」明顯往東、往北方向推進，並與巴士海峽北口連結。劍指意圖不言已明。

這次演習與時俱進之處不在台灣海峽內，而在「台灣以東、台灣北部、以及向宮古水道延伸的外線區域」。這是為「阻止外部介入」而設計。

沒有日本，美國幾乎無法有效介入台海戰事。無論是基地、航道、補給、反潛、預警，日本南西諸島都是美軍介入的必經節點。因此，任何以「反美國介入」為目標的演訓，在作戰上都必然同時「反日介入」。當演訓半徑向北逼近釣魚台、向東延伸至宮古水道，軍事上已構成對日本南西防線的實質壓迫。

去年兩次軍演，打擊方向是向台灣內部，進行包圍；這次是從台灣往外延伸懾阻。重點要看「宮古水道–與那國島–台灣東部–巴士海峽北口」這條外線。2022年中共針對裴洛西訪台舉行軍演，飛彈曾彈著與那國島附近。今日實彈射擊可進一步驗證何謂「外線立體懾阻」。

賴清德受訪稱「中共沒武統台灣是因實力不夠」，結果解放軍立即冷啟動掛彈、實彈演習。中共對台軍演把戰場模擬到日本家門口，高市首相未置一詞，日本政界也沒人聲援。賴總統還有心情吃生魚片嗎？一場演習可別演成「台灣有事，日本怕事」。

日本 解放軍 釣魚台

上一則

觀察站／解放軍環台軍演 真正目的：疼痛一閃而逝，印象無比清晰

下一則

解放軍圍台軍演／台釋短片穩民心 稱掌握共艦行蹤

延伸閱讀

解放軍再發布環台軍演海報 專家解析大錘落向有深意

解放軍再發布環台軍演海報 專家解析大錘落向有深意
川普回應中國對台軍演：習近平未告知、不擔心局勢

川普回應中國對台軍演：習近平未告知、不擔心局勢
學者：中國軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

學者：中國軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空
中國防大學教授：解放軍此次軍演 可隨時切斷台灣生命線

中國防大學教授：解放軍此次軍演 可隨時切斷台灣生命線

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對