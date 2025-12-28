新聞幕後／蔣萬安向龔正提「小紅書」對比賴清德關起大門

我的頻道

記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）贈送「雙城共榮・北捷紀念錫盤」，象徵兩市交流密不可分、如捷運穩定前行；上海市長龔正（右）則回贈「玉蘭綻放・堅如磐石」藝術瓷瓶，寄意兩市人民情誼潔如玉蘭、堅如磐石。(圖／台北市政府提供)
史上最「閃」又最波折一次雙城論壇落幕，台北市長蔣萬安以「台灣海峽」串起1949年兩岸悲歡離合，又提及「民國8年的五四運動」，凸顯「民國與民主」，會後也立即開記者會，直球回應兩岸媒體，甚至向上海市長龔正反映「小紅書」議題，對照賴清德總統關起大門，高下立判。

蔣萬安這趟雙城之路並不平順，先有陸委會的封阻，從9月延至12月後，日期敲定2天1夜行程，北市發生1219無差別攻擊事件，蔣萬安為了安定民心，坐鎮北市，將這次雙城論壇，壓縮成4小時「飛人」行程。

殊不知出發前1晚，台灣發生芮氏規模7.0地震，台北市最大震度四級，讓市府核心幕僚心頭一震，「別再橫生枝節」幸好北市無重大災情。

每次雙城論壇，綠營的劇本，就是抨擊不敢公開喊出「中華民國」矮化台灣主權，但蔣萬安昨提「五四運動」，發生民國8年的歷史，在大陸的土地上，巧妙地突顯了「中華民國」的存在與歷史，更直球強調「我們談民主，談科學，談市政，談治理」等施政想法，既談「民國又談民主」的理念，以最大空間傳遞給對岸。

綠營另一道伎倆是抨擊蔣萬安不敢面正視共機共艦擾台的軍事威脅，但蔣萬安去年雙城就直言「少一點船艦、飛機的喧囂呼嘯」，蔣萬安昨也表達期盼與呼籲，台灣海峽不再波濤與呼嘯，其實「波濤」就是共艦、「呼嘯」就是共機的隱喻，不只化解綠營每年為雙城的政治攻擊，也期盼兩岸能理性面對台海和平的未來。

因內政部以涉詐騙為由封殺「小紅書」，許多綠營議員也要蔣萬安當面反映對岸，據悉，蔣萬安在昨中午與龔正工作餐會中，將議員對「小紅書」防詐的各項訴求，當面轉知龔正，龔正回應，說明小紅書現今產業狀況；蔣萬安的不卑不亢，被指「不敢觸碰爭議話題」的指控，已是不攻自破。

前年蔣萬安首次來上海，體驗上海市夜經濟，掀起「萬安旋風」，歷經3年的執政歷練，這次雙城也讓對岸看出穩健成長的一面；「萬安模式」將成為兩岸冰凍之際，另一種對話方式。

蔣萬安 小紅書 雙城論壇

台子彈15億標案 自產卻外購惹議

解放軍今圍台軍演 台軍出動「反艦飛彈車」因應

