快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

新聞眼╱賴重回抹紅老招 鄭麗文正面迎戰找回兩岸話語權

記者 蔡晉宇、唐筱恬
賴清德總統走回抗中老路。(本報資料照片)
民進黨在大罷免失利後，黨內曾出現「執政路線改走溫和派」的反思意見，但近來身兼民進黨主席的賴清德總統火力全開，動輒抹紅見縫插針，砲口對準在野黨，定調「對抗到底」意味濃厚，但此舉對內無助朝野僵局和解、對外更不利於兩岸穩定。

賴政府近來對抗在野態度又轉趨強硬的轉折，源自於今年8月「大罷免大失敗」後，黨內曾嘗試過降低與在野黨對抗強度。不過作為雙少數政府，賴政府卻鮮少與在野黨溝通與妥協，導致朝野對抗依舊。近來，賴總統更是火力全開，先是重砲批評在野黨「不知檢討」，接著拉著黨籍立委背書，發起行政院長卓榮泰不副署財劃法新一波攻勢，又頻頻站上第一線，與在野黨領袖隔空交火，甚至搬出「扣紅帽」老招。

賴總統走回抗中老路，但從大罷免的結果，就可發現，台灣社會對於抗中路線早已疲乏、鈍化，人民多數期待兩岸和平、正常交流，而非繼續走向對抗。國民黨新任黨主席鄭麗文從競選黨主席開始，就對民進黨動輒抹紅的路線選擇正面迎戰，勇於論述兩岸路線、摘掉紅帽子，選前選後都不避諱表態若有鄭習會願意赴陸，展開兩岸交流、對話，減少敵意，嘗試從綠營設定的抗中戰場找尋新路徑，找回國民黨失落已久的兩岸話語權，令外界感受新氣象。

結果賴總統又貼上抹紅標籤，但賴總統可別忘了，自己也曾主張兩岸應在對等尊嚴下健康有序交流，更曾提過想請習近平吃蝦仁飯、喝珍奶，現在卻扣國民黨紅帽，不僅讓兩岸交流再受阻，又是雙標的體現。

賴總統緊咬鄭麗文可能與陸方交換條件，國民黨才擋軍購案、國安法案等，這樣的質疑不僅無憑無據，且試問政府提出1.25兆台幣（約394億美元）的軍購案，又是否可同樣理解為是對美交流的「條件」？難道這也是在出賣國家利益嗎？台灣固然要保有自衛的能力與決心，但絕非一味押寶美國、任憑美方需索，一如鄭麗文所言，安全並非「價格」，就算付出了1.25兆軍購就能保證台灣的安全嗎？

賴政府重回「抗中」老路，不僅讓執政黨本就處理不及格的朝野關係雪上加霜，也讓兩岸更加對峙。問題是，這種抹紅的老招，人民早已看透也厭倦，邊際效應已所剩無幾，恐怕無法再成為民進黨選舉提款機。

賴清德批鄭習會有條件 鄭麗文：沒任何前提

鄭麗文盼明年訪大陸 「習邀請才會去」

藍白合 新竹市長選舉國民黨禮讓高虹安

何時訪中？鄭麗文：盼明年上半年 與習近平見面才會去

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

