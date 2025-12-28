我的頻道

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

黑白集╱台版「路條」賴為台灣民主寫下最刺眼墓誌銘

行政院會通過《兩岸人民關係條例》修法草案，打算對所有公務員及立委赴陸祭出許可制。(本報資料照片)
行政院會通過《兩岸人民關係條例》修法草案，打算對所有公務員及立委赴陸套上許可制枷鎖。明明共諜多在府院黨，堪稱影響最巨的共諜就出自總統府，民進黨政府身邊巨蠹清不完，反倒像惡人先告狀般，祭出全面納管、牽拖國會與公務員爛招，真是離譜到家！

人民赴陸無論旅遊、探親，都屬行動自由，大法官多號解釋也認為應受憲法保障。若基於特定職務身分或接觸業務等原因，要受比人民更多限制，尚在情理之中；但像賴政府這般「寧可錯殺、絕不放過」的政策思維，絕對是民主倒退嚕。

可笑的是，陸委會聲稱這次修法沒有特別增加要求，但賴政府其實已多次收緊公務員赴陸規定，包括增訂「建議懲處原則」、「精進措施」、赴陸探親奔喪縮為三親等。陸委會又說納入立委是「為了回應社會期待」，但大罷免大失敗的民意警鐘有如驚天雷鳴，賴政府卻充耳不聞；這般選擇性失聰，顯然是活在台灣主流社會之外的平行時空。

過去台灣常用的反共宣傳之一，就是在大陸「出門要路條、吃飯要糧票」，凸顯當年共產黨對人民行動與生存管控之嚴。沒想到半個世紀後，歷史的弔詭齒輪在寶島悄然倒轉，賴政府竟想復刻當年大陸「出門要路條」場景。未來恐怕全民赴陸皆需「路條」，將為台灣民主寫下最刺眼的墓誌銘。(轉載自聯合報)

