雙城論壇演說 蔣萬安盼繁榮與和平：台海不再是呼嘯與波濤

台北市長蔣萬安在雙城論壇發表「AI時代，以人為本」開幕致詞。（記者楊正海／攝影）

雙城論壇 開幕，台北市長蔣萬安 以台北市長身分第二次到上海上午先與上海市長龔正見面，隨後在主論壇發表「AI 時代，以人為本」開幕致詞。針對兩岸關係，其中蔣萬安希望台灣海峽不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。

針蔣雙城與兩岸關係，蔣萬安說，來上海的途中，飛越台灣海峽。不禁想起，數百年來，海峽見證過先民橫渡黑水溝，見證過二戰的殘酷，見證過1949年兩岸人民的悲歡離合；見證過冷戰的緊張，見證過兩岸的和平交流。相信，大家更關心的，是未來雙城之間、甚至海峽兩岸，將如何發展？

他說，在台灣，有人支持兩岸對話，有人質疑交流；在大環境跌宕起伏的此刻，依然為了雙城論壇而堅持努力。因為，他始終相信，「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝動」好。

「雙城好，兩岸好」蔣萬安說，他再次來到了上海，聖誕過後，心裡有著很特別的感受。上海就像是一棵聖誕樹—這是長篇小說「繁花」的作者金宇澄說的。他說：「在上海，各種奇談怪論歷來都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」

他說，台北也是如此，甚至有過之而無不及。多元開放，海納百川。「雙城論壇」也因此成了兩岸之間至今僅有的官方對話平台，彼此交流，相互借鏡。

針對「科技—以人為本」蔣萬安還提到「五四運動」德先生與賽先生，從這個時代來看，賽先生，就是科技與AI；從文化來看，德先生，就是「民為邦本，本固邦寧」；市政治理，就是要以人為本，「服務市民」、「貼近市民」「尊重市民」。

談到城市治理與AI，蔣萬安特別分享「1999」「生生喝鮮奶」他說，舉這2例子，無非是要表達，不管德先生也好，賽先生也罷，最終都是要「以人為本」，這個「人」，不是集合名詞，而是落實到「每個不同的人身上」。

蔣萬安說，講民主，講科學，講市政，講治理，如果只注意百分比的大多數，那是施政的高度；如果關注到百分比的個位數、小數點，那是施政的溫度。

蔣萬安也提到台北「1219」隨機攻擊事件的啟示，警醒城市的確存在風險。但是，案發當時，民眾見義勇為，甚至犧牲生命；事後市民熱誠捐輸，同心悼念，證明了城市的溫暖無所不在，這讓他非常感動。

蔣萬安說，今天又將飛越台灣海峽回到台北。西太平洋的海面上，仍然會有漁船捕魚，仍然會有商船行駛，他也會在班機上遇見經常往返兩岸的乘客，每個人都在為自己的生活打拚。