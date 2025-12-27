我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

美企業驚爆破產潮 這產業是最大受災戶 蒸發逾7萬職缺

雙城論壇演說 蔣萬安盼繁榮與和平：台海不再是呼嘯與波濤

記者楊正海／上海即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安在雙城論壇發表「AI時代，以人為本」開幕致詞。（記者楊正海／攝影）
台北市長蔣萬安在雙城論壇發表「AI時代，以人為本」開幕致詞。（記者楊正海／攝影）

雙城論壇開幕，台北市長蔣萬安以台北市長身分第二次到上海上午先與上海市長龔正見面，隨後在主論壇發表「AI時代，以人為本」開幕致詞。針對兩岸關係，其中蔣萬安希望台灣海峽不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。

針蔣雙城與兩岸關係，蔣萬安說，來上海的途中，飛越台灣海峽。不禁想起，數百年來，海峽見證過先民橫渡黑水溝，見證過二戰的殘酷，見證過1949年兩岸人民的悲歡離合；見證過冷戰的緊張，見證過兩岸的和平交流。相信，大家更關心的，是未來雙城之間、甚至海峽兩岸，將如何發展？ 

他說，在台灣，有人支持兩岸對話，有人質疑交流；在大環境跌宕起伏的此刻，依然為了雙城論壇而堅持努力。因為，他始終相信，「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝動」好。 

「雙城好，兩岸好」蔣萬安說，他再次來到了上海，聖誕過後，心裡有著很特別的感受。上海就像是一棵聖誕樹—這是長篇小說「繁花」的作者金宇澄說的。他說：「在上海，各種奇談怪論歷來都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」

他說，台北也是如此，甚至有過之而無不及。多元開放，海納百川。「雙城論壇」也因此成了兩岸之間至今僅有的官方對話平台，彼此交流，相互借鏡。 

針對「科技—以人為本」蔣萬安還提到「五四運動」德先生與賽先生，從這個時代來看，賽先生，就是科技與AI；從文化來看，德先生，就是「民為邦本，本固邦寧」；市政治理，就是要以人為本，「服務市民」、「貼近市民」「尊重市民」。

談到城市治理與AI，蔣萬安特別分享「1999」「生生喝鮮奶」他說，舉這2例子，無非是要表達，不管德先生也好，賽先生也罷，最終都是要「以人為本」，這個「人」，不是集合名詞，而是落實到「每個不同的人身上」。

蔣萬安說，講民主，講科學，講市政，講治理，如果只注意百分比的大多數，那是施政的高度；如果關注到百分比的個位數、小數點，那是施政的溫度。

蔣萬安也提到台北「1219」隨機攻擊事件的啟示，警醒城市的確存在風險。但是，案發當時，民眾見義勇為，甚至犧牲生命；事後市民熱誠捐輸，同心悼念，證明了城市的溫暖無所不在，這讓他非常感動。

蔣萬安說，今天又將飛越台灣海峽回到台北。西太平洋的海面上，仍然會有漁船捕魚，仍然會有商船行駛，他也會在班機上遇見經常往返兩岸的乘客，每個人都在為自己的生活打拚。

蔣萬安表示，他誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。「這是我的期待，也是我努力的方向。祝福這一屆的雙城論壇，圓滿成功『雙城好，兩岸好』。」

台北市長蔣萬安在雙城論壇發表「AI時代，以人為本」開幕致詞。（記者楊正海／攝影）
台北市長蔣萬安在雙城論壇發表「AI時代，以人為本」開幕致詞。（記者楊正海／攝影）

蔣萬安 雙城論壇 AI

上一則

賴清德批鄭習會有條件 鄭麗文：沒任何前提

下一則

中共介選音檔流出？韓國瑜怒：抹紅抹黑轉移執政不力

延伸閱讀

赴上海參與雙城主論壇遭批遞投名狀 蔣萬安嗆：這說法誰都不會接受

赴上海參與雙城主論壇遭批遞投名狀 蔣萬安嗆：這說法誰都不會接受
蔣萬安明抵上海出席雙城主論壇 現場安排引關注

蔣萬安明抵上海出席雙城主論壇 現場安排引關注
台灣東北地區超有感地震 蔣萬安提醒市民謹記3步驟

台灣東北地區超有感地震 蔣萬安提醒市民謹記3步驟
蔣萬安27日沒去上海秘密現蹤這處 寫下「害怕不是軟弱」打氣卡片

蔣萬安27日沒去上海秘密現蹤這處 寫下「害怕不是軟弱」打氣卡片

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜