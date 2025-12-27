我的頻道

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

新聞眼／執政黨訂惡法抓「放行權」 流刺網斷兩岸交流

記者 陳政錄
行政院通過兩岸關係條例修正草案，全面限縮兩岸交流。圖為陸委會副主委梁文傑26日舉行記者會，說明公務人員赴陸的規定。（記者邱德祥／攝影）
國民黨立委翁曉玲等人近日赴陸參加廈門台商活動後，行政院26日通過兩岸關係條例修正草案，擬將公務員赴陸採全面許可制，立委須經許可，民選公職人員若接觸中共黨政須公開揭露，此舉影響數十萬公務員，彰顯民進黨全面限縮兩岸交流決心。此法若通過，將成掌控人民自由旅行的惡法。

近年，前總統馬英九境管解除後頻赴陸訪問，國民黨新任副主席蕭旭岑、張榮恭均赴陸訪問。適逢歲末年終，大陸各地台商協會紛辦會員大會、新春聯誼、成立周年慶，長期扮溝通橋梁的藍委，頻繁赴陸「選民服務」，他們的赴陸行在兩岸關係緊張之際，自然被綠營側目。

另方面，在宣布公務員赴陸港澳均須通報下，近月一直傳出陸委會擬修法，全面管制公務員赴陸的訊息，如今結果揭曉，針對「指標性卸任官員」部分，形同「馬英九條款」，而將立委納管部分，在綠營高度關切藍委赴廈門後推出；更重要的是將十職等以下公務員及地方民代、村里長等數十萬人「一網打盡」，形同一張「流刺網」，用意明顯，即全面限制兩岸交流，將放行權操之在執政者之手。

惟在當前陸委會、海基會與對岸溝通機制停擺下，正如26日北京台商新春聯誼會上台商所言，兩岸交流再受限，未來若遇問題要找誰求助？以近年情況為例，如金門高粱、台灣釋迦遭陸方暫停進口，兩岸觀光僵局和漁船大進滿88號事件，本應由兩岸溝通協商解決，但因機制停擺，變成分別由在地立委等民代斡旋，台東縣府、金門、澎湖議會等地方政府率團訪陸，與大陸官方溝通。民意代表具民意基礎也有能量，扮演溝通橋梁不為過。

尤其是限制數十萬低階公務人員，當局不讓他們接觸大陸，最好不見不聽不溝通，當個「傻白甜」就好，因為執政當局擔心他們去了大陸旅遊就會陷入「被統戰」的危險。弔詭的是，政府說對正在上海舉行的雙城論壇樂見其成，又極力希望與大陸展開官方對官方交流，如今卻計畫擴大限制一般公務員赴陸，民進黨的兩岸政策常是前後矛盾、口是心非。

