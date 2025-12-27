台立委、公務員赴陸全面改「許可制」 藍營：侵犯自由違憲

我的頻道

台灣新聞組／台北27日電
行政院會通過「兩岸人民關係條例」修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制，圖為前往大陸的旅客在桃園機場搭機。（記者季相儒／攝影）
行政院會昨天通過「兩岸人民關係條例」修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制，其中立委、卸任三年內的縣市長赴陸均須經聯審會審查。

本報系聯合報報導，關於兩岸人民關係條例修法部分，現行公務員赴陸規定，政務人員、縣市首長、相關涉及國家安全等利益或機密業務的人員，進入大陸地區應經審查許可，簡任十一職等以上的公務員、警監三階以上警察人員等應經主管機關許可後才可赴陸，但政院昨天拍板修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制。

根據政院修法草案，立委、卸任三年內的縣市長赴陸均須經聯審會審查。同時，民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍，返台時必須提供時間經過等資訊由權責機關公開揭露。卸任正副總統、中央政務人員，外館正副館長和退役校官，都禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動。

陸委會表示，兩岸人民關係條例修法草案，新增十職等、警監四階以下未涉密人員，赴陸前必須經所屬機關許可。

其次，針對擔任重要職務或涉密人員，包括立委、離退職未滿三年的縣市長、經核定涉密人員等，增訂在赴陸前都應經聯審會審查許可。

草案規定，對於應提列為赴陸管制的人員，機關若遲遲不予認定，內政部得命令限期辦理，若機關再不辦理，將由內政部逕行列管。

國民黨主席鄭麗文批評說，「這是非常嚴重的違憲」，侵犯人民的言論自由、遷徙自由、人身自由，哪有說要去哪裡還要經過政院同意？台灣人要去北韓，難道也要事先經過政府同意嗎？國民黨立院黨團總召傅崐萁批評，台灣已成完全人治的國家，賴總統想做什麼就做什麼。

國民黨主席鄭麗文批評，兩岸條例修正草案侵犯人身自由「是非常嚴重的違憲」。（本報資...
副主委梁文傑昨在記者會上強調，這次修法沒有特別增加要求，且「為了回應社會期待」，加入立委赴陸許可制。

此次修法是首度超越行政命令的範疇，陸委會強調，修法係防範中共統戰滲透，提升民主防衛。將向國會積極說明修法的必要性與急迫性，盼國會能支持修法。

台北中國時報報導，兩岸人民關係條例增訂納管指標性卸任官員，總統、副總統、部會首長等禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動。藍營直言，這就是「馬英九條款」，處處用籠統法條設陷阱，若是參加台商活動，但主辦方無預警播放中共黨歌，這樣是否就算違法？

藍委賴士葆昨指出，歷任總統，有誰會訪陸？只有馬英九，這一條明顯就衝著馬英九來，是「馬英九條款」。賴政府現在就是不敢完全切斷兩岸交流，畢竟ECFA賺了大陸不少錢，但又處處設紅線來陷害在野黨。

賴士葆說，想讓在野黨誤踩紅線意圖太明顯，法條規範很籠統，若是出席台商活動，但台上無預警播放中共黨歌，這樣難道也算違法？若要這樣，乾脆就回到三不「不接觸、不談判、不妥協」，兩岸都完全不要來往，陸委會也撤掉。

國民黨副主席蕭旭岑表示，限制卸任總統赴大陸，這明顯是「馬英九條款」，「馬維拉又來了」。他要請問賴政府，馬前總統帶台灣青年到大陸，讓兩岸青年自然交流，哪一點危害了台灣的尊嚴？這只顯示賴政府的無能與極度沒有自信，到現在還在「馬維拉」，他要用王世堅的話回敬賴政府：「沒出息！」

