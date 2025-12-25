台扯鈴教練共諜案 洩蔡英文出訪專機行程、空軍內網資料 求刑15年

我的頻道

記者蕭雅娟／台北即時報導
扯鈴教練魯紀賢。（本報資料照片）
台灣扯鈴教練魯紀賢被對岸吸收為共諜，台北地檢署再查出，魯與前空軍中士林楚崡，涉吸收中華航空航機簽派員葛倉豪、空軍中士陳旻琪，洩漏前總統蔡英文出訪行程專機起降及國軍未公開資料等，葛、陳各獲4萬5000元、21萬5000元（台幣，下同，約1418、6776美元）。全案今（26日）偵結，依違反國家安全法、貪汙收賄等罪嫌起訴4人，具體求刑4年至15年徒刑。

扯鈴教練魯紀賢因扯鈴商業活動2016年認識洪門天地會青蓮堂總會長何俊元（不起訴），透過何的介紹認識中共國家安全部情工人員「王浩」「孫建」而被吸收為共諜；2022年4月間起，魯紀賢陸續吸收空軍飛機機械士中士林楚崡、中華航空聯合管制處簽派部航機簽派員葛倉豪，再透過林楚崡吸收空軍第七通信航管資訊中隊擔任有限中心設備維護中士陳旻琪，2022年10月魯在台北市士林區租屋「珊瑚礁」發展組織，後又移地點稱組織據點為「新安全屋」

起訴指出，2022年11月起，魯、林指示陳協助提供軍中資料，陳涉用駐地公務電腦登入內部網站公布欄或文案宣導網頁，列印未對外公開、應秘密電磁紀錄「空軍松山基地指揮部112年精神戰力專案教育具體作法」、「空軍戰術管制聯隊主動式風險管理執行做法」、「空軍戰術管制聯隊112年風險管理與危機處理執行作法（草案）」 、「地面失事公報」等資料，「紙本轉交」給魯、林，魯再指使林「掃描」檔案傳給「王浩」、「孫建」等中共情工人員；陳透過魯、林收受情工人員的現金或匯款，貪汙違背職務收賄21萬5千元。

檢方追查，2023年3、4月間，魯指示葛協助事先提供蔡英文「2023民主夥伴共榮之旅」出訪行程資料（112年3月29日至4月7日間訪問瓜地馬拉、貝里斯並過境美國進行的國是訪問），葛從桃園市大園區辦公處公務電腦登入華航內網，用折疊手機翻拍「2023年民主夥伴共榮之旅出訪行程有關專機起降時間及機場資訊」等資料，傳給「王浩」「孫建」等中共情工人員，並透過魯取得現金4萬5千元。

檢方認定，魯等4人洩漏、交付資料屬公務上應秘密資料，陳所提供的資料倘若洩漏中共，將會強化中共對我以三戰（法律戰、輿論戰、心理戰）手法，對中共執行統戰策略或操弄三戰有高價值，倘若中共掌握並私下或公開利用，依現代社會資訊管道漣漪效應般快速擴散，足影響社會安定，攸關國家安全。

檢方痛批，國家安全並非可以被交易的商品，任何以金錢為交換、危害國家利益的行為，皆嚴重侵害國家主權與民主制度，魯等4人所為難為全民所容忍，魯身為首謀貪圖私利勾結「王浩」「孫建」2罪建請判處10年、5年徒刑，林、陳事發時為退役、現役軍人，敗壞官箴及軍人武德，背棄對國家的忠誠，請判處8年、7年徒刑；葛背棄自身專業、罔顧飛安及元首安全，建請判處4年徒刑。

