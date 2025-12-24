我的頻道

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

關切國防預算 AIT拜會國民黨副主席李乾龍、張榮恭

記者鄭媁張文馨／台北24日電
美國在台協會副處長梁凱雯（中）日前與國民黨副主席李乾龍（右二）會面。（圖／取自AIT臉書）
立法院程序委員會昨再度暫緩行政院所提的1.25兆元（新台幣，約393億美元）國防特別條例草案排入院會審議。美國在台協會（AIT）發言人指出，美國立場明確，對於台灣的持久承諾持續有效，包含美國支持台灣強化防衛能力，以及強調台海和平穩定的重要性。

AIT昨在臉書貼出副處長梁凱雯（Karin Lang）與國民黨兩位副主席李乾龍和張榮恭的會面照。梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。梁凱雯與李張兩人會面時強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。雙方亦共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。

由於AIT在昨午立院程委會召開之前，釋出與兩位副主席會面訊息，時機點格外敏感，引發聯想。與會者轉述，副主席皆重申國民黨「支持合理的軍購預算」立場，馬英九執政時期便是如此，且相關預算甚至比前總統李登輝、陳水扁時期還高。

軍購預算陷入僵局，國民黨人士表示，壓力不會只有在野黨，而是說明執政黨的無能；府院無意放軟身段與在野溝通協調，如同一張空白支票就要立法院照單全收，恐怕不符在野代表人民監督的立場。

對於與AIT官員晤談內容，李乾龍表示，國防預算自然是美方關切的議題之一，他也表達，為了台灣安全，合理的國防預算，國民黨不會反對。

張榮恭則表示，主要是和美方談兩岸關係，以及分享他的觀點，並未觸及或關注軍購議題。

張榮恭向美方提到，維護台海穩定總是需要方法，國民黨的方法是根據中華民國憲法、反對台獨，以及和大陸達成九二共識，這是過去幾十年來政府行之有效的。

張榮恭並表示，民進黨累計執政17年半以來，沒有其他實現台海和平的辦法。他向美方表達，兩岸要「避戰謀和」，反對台獨是避戰，九二共識是謀和。

此外，日前傳出前立委張顯耀將出任國民黨副主席，負責督導南部選情，同時兼任智庫執行長。不過，因地方反彈聲浪浮現，黨主席鄭麗文與李乾龍昨向立法院前院長王金平請益，隨後傳出張顯耀將不會擔任副主席，僅保留智庫執行長職務。

