中國大陸4海警船闖金門海域挑釁 台海巡署「船艏壓迫」造浪逼撤離

台灣第12巡防區18日下午偵獲中國大陸海警船編隊，跨越金門限制水域線，甚至航入金門禁止水域，海巡署立即派艇應對，全程採取近迫、造浪等強勢作為，成功迫使對方轉向離開。(圖／金門海巡隊提供)

中國大陸海警對金門海域的挑釁行為再度升高。台灣海巡署金馬澎分署指出，昨(18)日下午第12巡防區偵獲中國大陸海警船編隊，跨越金門限制水域線，甚至航入台灣金門禁止水域，嚴重破壞區域和平與穩定，海巡署立即派艇應對，全程採取近迫、造浪等強勢作為，成功迫使對方轉向離開。

海巡署表示，第12巡防區昨12時許即在大帽山南方外海，發現大陸海警船有集結動態，隨即調派巡防艇於金門南方海域預先部署警戒，至下午2時52分，大陸海警「14605」、「14515」、「14606」及「14609」等4艘船隻，採一路縱隊隊形，自翟山南方航入金門限制水域，企圖進一步逼近。

海巡署立即以預置巡防艇趨前應對，惟陸方船隻仍持續航入台灣禁止水域，巡防艇隨即採取「船艏壓迫」模式，近距離迫近其船艏，阻止其深入，同時以中、英文無線電廣播，明確要求對方離開。在海巡署強力拒止下，4艘海警船於下午4時17分轉向，駛離金門限制水域。