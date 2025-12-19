我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

黑白集／海南自貿港封關 台灣只能閉關自守

黑白集
海南自貿港封關運作，圖為海南自貿港重點園區「三亞中央商務區」，號稱五年內吸引了上萬家企業入駐。（新華社）
海南自貿港封關運作，圖為海南自貿港重點園區「三亞中央商務區」，號稱五年內吸引了上萬家企業入駐。（新華社）

醞釀5年的大陸海南自由貿易港，昨日封關。一個比新加坡大上40幾倍的超級自貿港，從此啟航，代表中國深度聯通世界的新里程。

封關不是關起來，而是放開。「封關」封的是海南島與中國內地間新建的海關，而海南卻實現「島內自由」，人員、資金與貨物藩籬盡除，與全球零關稅接軌。

不知是刻意還是巧合，海南自貿港啟動日竟與「改革開放」同日。當年三中全會宣告中國走出文革的桎梏，擁抱開放，如今海南試圖再改寫「開放」的定義。正當川普掀起保護主義浪潮，海南為「自由、開放」開港，展現不同戰略概念。

這個「自由島」的冠冕，本應屬於台灣。上世紀90年代台灣就提出「亞太營運中心」構想，要當亞太咽喉、中國入口，最後卻淹沒在「戒急用忍」口號中。馬英九主政再提「自由經濟示範區」，仍被民進黨恐中抹紅閹割。

但這些開放概念，顯然觸動了北京。「自貿區」還在台灣島內掙扎時，北京便提出「一帶一路」，並火速批准「上海自貿試驗區」上路，在各地共複製了22個。海南超級自貿港，則是給世界的最終答卷。

台灣沒當成亞太營運中心便罷，如今還變成「準備戰爭」的豪豬島。莫說撤除關稅壁壘，連兩岸旅遊都遭禁錮。當對岸歡慶封關，我們只能為閉關自守而悲。（轉載自聯合報）

關稅 馬英九 新加坡

上一則

教長被封「金驢」2025十大教育新聞之首 基層籲走出辦公室

下一則

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

延伸閱讀

海南自貿港12/18封關 74%商品零關稅

海南自貿港12/18封關 74%商品零關稅
中國勞動力不只變少還變老 2023平均年齡近40歲

中國勞動力不只變少還變老 2023平均年齡近40歲
「你的腳把感應門夾壞了」 海南門店向試車男索賠惹群嘲

「你的腳把感應門夾壞了」 海南門店向試車男索賠惹群嘲
陌生男闖房間被當「人販子」報警 海南酒店：前台開錯門

陌生男闖房間被當「人販子」報警 海南酒店：前台開錯門

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂遭大陸制裁，外交部表示，中國大陸不具任何管轄權。(記者杜建重／攝影)

日籍政院顧問遭陸制裁 禁止入境、凍結資產 台批無管轄權

2025-12-16 01:25
民眾黨前主席柯文哲。（本報系資料照片）

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排2026年3月26日宣判

2025-12-18 03:00
台灣雷虎公司的無人機。美聯社

台灣無人機打出名號 這國成最大買家 其他國家有望跟進

2025-12-17 09:45

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里