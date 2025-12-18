我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

美次卿海爾伯格：首屆矽和平峰會 台列「事實清單」

記者陳熙文／華盛頓報導
「矽和平峰會」舉行期間，適逢台外交部長林佳龍低調訪美，疑似就是為了參與美台之間的雙邊會談。（記者黃義書／攝影）
國務院主管經濟事務的次卿海爾伯格(Jacob Helberg)17日表示，台灣確實受邀參與由美國主導的首屆「矽和平峰會」，並指出，台灣名列美國國務院公布的「事實清單」上。

美國12日與日本、以色列、澳洲、新加坡及南韓共同簽署「矽和平宣言」(Pax Silica Declaration)，以啟動「矽和平」倡議來確保人工智慧(AI)等關鍵領域的供應鏈安全。

海爾伯格透露說，台灣此次的參與沒有事先計畫、有點即興(somewhat spontaneous)；他說，雙方剛好在峰會前的雙邊會談中討論到，才做出決定；美方並表示台灣的參與，有出色的貢獻。

海爾伯格說，他預期台灣未來會持續參與「矽和平」的相關討論，並稱美方非常歡迎台灣的參與；至於台灣能否加入「矽和平」簽署，海爾伯格說，這是未來才會決定的事情。

國務院外籍記者中心17日舉行線上記者會，由海爾柏格說明「矽和平峰會」成果。

針對台灣的參與，海爾伯格表明說，台灣確實有參與矽和平峰會，其貢獻是無價的，尤其是在先進製造業和半導體的部分，台灣扮演主要參與者的角色；海爾伯格表示，台灣不只是台積電的故鄉，也是富士康的故鄉，指台灣對於相關的供應鍊有非常獨特的觀點。

海爾伯格說，美方正與台灣持續討論，如何透過適合的管道，針對供應鏈的安全進行合作；海爾伯格也提到說，美台之間設有「經濟繁榮夥伴對話」(Economic Prosperity Partnership Dialogue)的雙邊對話機制，預計明年初再度舉行。

「矽和平峰會」舉行期間，適逢外交部長林佳龍低調訪美，疑似就是為了參與美台之間的雙邊會談。

同時，聯邦參院17日趕在年底前通過2026年度國防授權案，在涉及台灣的部分，同意撥款至多10億美元資助台灣安全合作倡議，同時也強化美台在無人系統和海巡上的合作，接下來將送交白宮，由川普總統簽署後生效。

台灣的部分，法案提到國防部必須與國務院合作，透過美國在台協會(AIT)與適合的台灣官方窗口合作，設立無人系統和反制無人系統的能力，包括共同發展和生產相關能力；法案內容也要求增加美台海巡合作整合的機會，要求指揮單位諮詢國務卿和國防部長，規畫擴大美台海巡訓練活動。

政院不副署 鄭麗文、黃國昌商議反制手段

原民載屍黑熊遊街無罪 屏檢上訴：戲謔殘忍 不是文化實踐

