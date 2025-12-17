兩岸企業家峰會登場 王滬寧：十五五規畫促兩岸經濟合作

兩岸企業家峰會年會16日在南京登場，大陸政協主席王滬寧（右）在開幕式前會見峰會台方理事長劉兆玄（左）。（新華社）

兩岸企業家峰會年會16日登場。台灣方面理事長劉兆玄說，國際情勢和地緣政治劇變下，全球產業鏈被迫重組，大陸台商面臨嚴酷的挑戰，但台商對大陸投資貿易和產業分工的基本格局並未改變，仍將大陸視為重要生產基地和市場。大陸全國政協主席王滬寧表示，20屆四中全會通過制定的「十五五規畫」，將為兩岸經濟合作注入新動力

兩岸企業家峰會2025年年會，16日上午在峰會永久會址南京「揚子江國際會議中心」登場。（記者謝守真／攝影）

兩岸企業家峰會開幕式16日在南京舉行。台灣方面出席者包括理事長劉兆玄、副理事長毛治國、祕書長尹啟銘、大陸全國台企聯會長李政宏、前台灣區 電機電子工業同業公會理事長李詩欽等；陸方官員則包括大陸全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤、江蘇省委書記信長星及海協會會長張志軍。

劉兆玄致詞指出，近年國際經濟情勢與地緣政治劇變，國際貿易投資受干擾，全球產業鏈加速重組，台商面臨挑戰，兩岸貿易與投資比重下滑，但投資與分工的基本結構仍未改變，仍將大陸視為重要的生產基地和市場。

劉兆玄表示，台灣產業在跨國產業鏈合作方面累積經驗，大陸正推動產業鏈現代化與自主化，未來可在人工智慧 、智慧製造、工業互聯網、環保節能、生物醫藥等領域深化合作。

王滬寧表示，今年20屆四中全會通過了關於制定「十五五規畫」的建議，對於未來五年的方向做出頂層設計和戰略謀畫，亦將為推動兩岸經濟合作和共同發展注入新動力。本屆峰會以「聚焦轉型創新、深化多元合作」為主題，順應時代潮流，契合兩岸同胞期待。

他說，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大。「十五五」時期，中國式現代化建設必將開創新局面，將秉持「兩岸一家親」理念，為台胞台企提供更多發展機遇、更好營商環境與更寬廣的創新舞台，支持其融入新發展格局，實現高質量發展。