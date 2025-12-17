我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

兩岸企業家峰會登場 王滬寧：十五五規畫促兩岸經濟合作

記者謝守真／南京17日電
兩岸企業家峰會年會16日在南京登場，大陸政協主席王滬寧（右）在開幕式前會見峰會台方理事長劉兆玄（左）。（新華社）
兩岸企業家峰會年會16日在南京登場，大陸政協主席王滬寧（右）在開幕式前會見峰會台方理事長劉兆玄（左）。（新華社）

兩岸企業家峰會年會16日登場。台灣方面理事長劉兆玄說，國際情勢和地緣政治劇變下，全球產業鏈被迫重組，大陸台商面臨嚴酷的挑戰，但台商對大陸投資貿易和產業分工的基本格局並未改變，仍將大陸視為重要生產基地和市場。大陸全國政協主席王滬寧表示，20屆四中全會通過制定的「十五五規畫」，將為兩岸經濟合作注入新動力

兩岸企業家峰會2025年年會，16日上午在峰會永久會址南京「揚子江國際會議中心」...
兩岸企業家峰會2025年年會，16日上午在峰會永久會址南京「揚子江國際會議中心」登場。（記者謝守真／攝影）

兩岸企業家峰會開幕式16日在南京舉行。台灣方面出席者包括理事長劉兆玄、副理事長毛治國、祕書長尹啟銘、大陸全國台企聯會長李政宏、前台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽等；陸方官員則包括大陸全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤、江蘇省委書記信長星及海協會會長張志軍。

劉兆玄致詞指出，近年國際經濟情勢與地緣政治劇變，國際貿易投資受干擾，全球產業鏈加速重組，台商面臨挑戰，兩岸貿易與投資比重下滑，但投資與分工的基本結構仍未改變，仍將大陸視為重要的生產基地和市場。

劉兆玄表示，台灣產業在跨國產業鏈合作方面累積經驗，大陸正推動產業鏈現代化與自主化，未來可在人工智慧、智慧製造、工業互聯網、環保節能、生物醫藥等領域深化合作。

王滬寧表示，今年20屆四中全會通過了關於制定「十五五規畫」的建議，對於未來五年的方向做出頂層設計和戰略謀畫，亦將為推動兩岸經濟合作和共同發展注入新動力。本屆峰會以「聚焦轉型創新、深化多元合作」為主題，順應時代潮流，契合兩岸同胞期待。

他說，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大。「十五五」時期，中國式現代化建設必將開創新局面，將秉持「兩岸一家親」理念，為台胞台企提供更多發展機遇、更好營商環境與更寬廣的創新舞台，支持其融入新發展格局，實現高質量發展。

灣區 人工智慧

上一則

「助理費屬補助費性質」 高虹安涉貪二審改判無罪將復職

下一則

新聞評論／甘為卓榮泰墊腳 賴清德踐踏總統權責

延伸閱讀

誰在制定「十五五規畫」？89中國高官參與編寫

誰在制定「十五五規畫」？89中國高官參與編寫
兩岸企業家峰會下周登場 聚焦十五五規畫機遇

兩岸企業家峰會下周登場 聚焦十五五規畫機遇
中共政協主席王滬寧出訪 印尼、寮國都重申一中

中共政協主席王滬寧出訪 印尼、寮國都重申一中
洪秀柱出席活動 宋濤：解決台灣問題是中國人自己的事

洪秀柱出席活動 宋濤：解決台灣問題是中國人自己的事

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30
圖為台駐印度副代表謝柏輝（右4）12月4日參加印度「國家地震中心」的國家地震預警資料接收中心啟用儀式。中央社

台駐印度副代表謝柏輝突身體不適 送醫後宣告不治

2025-12-12 11:25

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友