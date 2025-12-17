我的頻道

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

台灣適用日本集體自衛權？高市早苗：對象有限 須個別判斷

台灣新聞組／台北17日電

共同社報導，日本首相高市早苗16日在參議院預算委員會答詢時表示，除了美國可能被納入集體自衛權行使要件中，與日本具有密切關係的他國範圍者「相當有限」。至於台灣是否屬於適用對象？她說，將依個別具體情況加以判斷。

高市11月7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。

高市相關談話，引發中日關係緊張，一個多月來動作頻頻。中國外交部最新在15日甫宣布制裁台灣行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂。高市當日接受質詢也曾說，針對中國與台灣相關議題，日本政府的方針是「期待透過對話實現和平解決」，並強調這是日本一貫立場。

中國大陸駐聯合國大使傅聰15日在安理會公開辯論會上發言時，再次敦促日方撤回「錯誤言論」，軍國主義和法西斯主義勢力曾給人類造成空前浩劫，任何試圖為侵略歷史翻案的錯誤言行，都將衝擊人類良知底線，破壞來之不易的和平。

另外，共同社報導，日本防衛省沖繩防衛局與沖繩縣北大東村15日就村有地簽訂租賃合約，明年動工進行場地整備，以便在當地部署航空自衛隊移動式警戒管制雷達部隊。此舉旨在加強監控經由沖繩本島與宮古島間進入太平洋的中國航艦與軍機。

報導表示，中國軍隊近年來在太平洋一帶的活動日益活躍。本月6日通過沖繩本島與宮古島間海域的航艦「遼寧艦」艦載機起飛並對自衛隊飛機進行雷達照射，日本防衛省將太平洋一帶的島嶼地區視為「警戒監視的空白地帶」，正加緊提升情報蒐集能力。

