我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「當哈利遇上莎莉」名導羅伯雷納與妻陳屍家中 疑遭利器刺殺

經濟成效變期中選舉選票 川普開始沒信心 共和黨憂失眾院控制權

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

禁團令未解，兩岸觀光旅遊何時能夠恢復？依資料推估，2025年兩岸觀光旅客人次相差近380萬人次，觀光逆差達1520億台幣（下同，約48.5億美元）。雖然陸委會對兩岸觀光迄無鬆綁跡象，但旅遊業者仍冀望即將登場的台北上海雙城論壇能帶來好消息。

本報系聯合報報導，陸委會主委邱垂正日前表示，恢復中客赴台觀光，恢復兩岸旅遊交流，一直是政府的政策，但因為兩岸旅遊從疫情至今都沒有正常展開，有相當多的業務要重新對接，台方還是建議由台方台旅會跟對岸的海旅會先就旅遊安全、旅遊品質、旅遊穩定性、公平性等事項進行溝通，以利後續政策順利執行，特別有旅遊事故、突發事件，兩岸之間如何建立起合作的機制。

邱垂正說，之所以提到旅遊安全，是因為今年以來，陸委會、海基會已接獲逾百民眾赴中行蹤不明或被拘留，其中包含三種樣態，分別是行蹤不明、遭盤查或被拘留，以及因法律特別是涉及刑法而遭限制行動自由。因此還是呼籲台人赴中前謹慎評估。

台北中國時報報導，2024年台灣赴中旅遊人次，交通部觀光署統計為277萬，中國統計則為404萬。2025年10月初，中國統計，赴中台人已逾420萬，超過2024年，中方預估全年可達450萬，中國旅客赴台則約50萬人次，如此兩岸旅次逆差達400萬。

據報導，中華兩岸旅行協會理事長許晉睿說，因為直航點少，民眾赴中國常須轉機，例如觀光需求高的桂林，被取消直航後，許多台胞只好先飛澳門再利用中運到廣州搭動車到桂林，時間至少增加一倍。世新大學觀光系副教授陳家瑜感嘆，兩岸禁團，縮減直航線，折騰旅客轉機，費時、花更多錢買機票，懲罰了台灣人，錢又給中國人賺。

觀光 雙城論壇 澳門

上一則

財劃法不副署不公布 藍不惜上街頭 鄭麗文：總統帶頭毀憲

延伸閱讀

布朗大學槍案釀2死9傷 警方拘留一名關係人

布朗大學槍案釀2死9傷 警方拘留一名關係人
ICE拘77歲重病移民 女兒哭訴危及性命

ICE拘77歲重病移民 女兒哭訴危及性命
香港大火在台港人設弔唁點 邱垂正前往致意

香港大火在台港人設弔唁點 邱垂正前往致意
台北上海雙城論壇何時辦？台北市府：敲定12月下旬

台北上海雙城論壇何時辦？台北市府：敲定12月下旬

熱門新聞

羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30

超人氣

更多 >
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字
紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍

「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤