禁團令未解台人遊陸反增 兩岸今年觀光逆差48.5億美元

台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客成為重要課題。（本報資料照片）

禁團令未解，兩岸觀光 旅遊何時能夠恢復？依資料推估，2025年兩岸觀光旅客人次相差約400萬人次，觀光逆差達1520億台幣（約48.5億美元）。雖然陸委會對兩岸觀光迄無鬆綁跡象，但旅遊業者仍冀望即將登場的台北上海雙城論壇 能帶來好消息。

本報系聯合報報導，陸委會主委邱垂正日前表示，恢復陸客赴台觀光，恢復兩岸旅遊交流，一直是政府的政策，但因為兩岸旅遊從疫情至今都沒有正常展開，有相當多的業務要重新對接，台方還是建議由台方台旅會跟對岸的海旅會先就旅遊安全、旅遊品質、旅遊穩定性、公平性等事項進行溝通，以利後續政策順利執行，特別有旅遊事故、突發事件，兩岸之間如何建立起合作的機制。

邱垂正說，之所以提到旅遊安全，是因為今年以來，陸委會、海基會已接獲逾百民眾赴陸行蹤不明或被拘留，其中包含三種樣態，分別是行蹤不明、遭盤查或被拘留，以及因法律特別是涉及刑法而遭限制行動自由。因此還是呼籲民眾赴陸前謹慎評估。

台北中國時報報導，2024年台灣赴陸旅遊人次，交通部觀光署統計為277萬，大陸統計則為404萬。2025年10月初，大陸統計，赴陸台人已逾420萬，超過2024年，陸方預估全年可達450萬，大陸旅客赴台則約50萬人次，如此兩岸旅次逆差達400萬。

據報導，中華兩岸旅行協會理事長許晉睿說，因為直航點少，民眾赴大陸常須轉機，例如觀光需求高的桂林，被取消直航後，許多台胞只好先飛澳門 再利用陸運到廣州搭動車到桂林，時間至少增加一倍。世新大學觀光系副教授陳家瑜感嘆，兩岸禁團，縮減直航線，折騰旅客轉機，費時、花更多錢買機票，懲罰了台灣人，錢又給大陸人賺。