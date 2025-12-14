大屋頂下／賴清德的借殼台獨宣言

這是賴清德 的「借殼台獨宣言」。

什麼是借殼台獨？就是：台獨是假的，中華民國 也是假的。兩頭落空。

賴清德說：雷震當年曾主張將國號改為「中華台灣民主國」，但民進黨 沒有這樣做，是認為留著中華民國這個名字有助團結台灣社會，因為這個名字寫在憲法裡，且台灣是主權獨立的國家，沒有另行宣布台灣獨立的必要。

一向以來，賴清德的國家論述皆是如此顛三倒四，他卻似乎渾然不覺，還說得眉飛色舞。

賴清德在「團結十講」說，「無論用哪一個名字稱呼我們，我們都是主權獨立的國家」。他說，「國家組成4要素」沒有包括國號，好像國號根本無關宏旨。然而，今天他卻說，民進黨要為台灣留著中華民國這個名字。

「正名制憲」改變國號曾是民進黨賣的招牌飯。

《台獨黨綱》開宗明義就主張「建立主權獨立自主的台灣共和國」。

當年賴清德舉著「台灣獨立萬歲」的字牌在國民大會滿場飛舞，他也未說他的「萬歲台獨」是要「留著中華民國的名字」。

至於後來《台灣前途決議文》稱，「根據憲法，名字叫中華民國」以至如今，其實是因民進黨受到內外情勢之流變所形成的現實壓力所致，甚至曾出現「凍結台獨黨綱」之議。這是內外壓力不容民進黨再搞「正名制憲」，而不是民進黨不曾要改國號，至少《台獨黨綱》迄今仍高懸未下。

但是，賴清德卻說，民進黨要「留著中華民國的名字」，好像是民進黨賞賜台灣的政治恩典。

「留著中華民國的名字」，其實是賴清德正式宣示他的「借殼台獨」。其他都淘空了，「只留著」名字。

照理說，賴清德如果知病知恥，他應向國人誠實解釋，自《台獨黨綱》主張「建立台灣共和國」，至《台灣前途決議文》「名字叫中華民國」，到今日他自己主張的「中華民國是最大公約數」，主要是因世局與兩岸情勢的丕變所致，本就是「台獨做不到，就是做不到」，而絕非民進黨給台灣的恩賜。

但賴清德現在卻不提台獨要「正名制憲」對台灣的災禍，竟靦顏說成是台獨因對「台灣不能團結」的悲憫而「留著中華民國的名字」。天恩浩蕩。

關鍵詞是「留著」這兩個字，但他未說他丟掉了什麼？

他說，「這個名字寫在憲法裡」。但有目共睹，看賴清德迄今的國家認同及兩岸操作，這部中華民國憲法在他手中，除了留著「中華民國」這個名字，「中華」幾已淘空，「民國」已然異化（看看「打掉雜質」的大罷免），中華民國漸已成一個「無中華／非民國」的空殼子。

正是如此，「留著中華民國的名字」，對民進黨及賴清德來說，最重要的作用只是仍可玩弄「中華民國」這個國號，用以操弄「借殼台獨」罷了。

且看，他在「留著中華民國名字」之後，仍續著1個尾巴：「台灣是主權獨立的國家，沒有宣布台灣獨立的必要。」

他不說「中華民國是主權獨立的國家」，又回到「台灣是主權獨立的國家」。鳩占鵲巢，狸貓換太子，乞丐趕廟公。

此處要問：中華民國憲法不只是「留著中華民國國號」而已，賴清德若是只留著「中華民國」4個字，卻幾乎解構了中華民國憲法的脊梁，這樣的「借殼台獨」走得下去嗎？

首先，這部中華民國憲法，是根源於整個中國，制憲當年有台灣代表18人赴南京參與，不但傳承自辛亥革命、孫中山、三民主義、抗日戰爭及光復台灣的政治法統，更承繼了綿延5000年中華文化的道統。

尤其，正是在這部中華民國憲法下，久歷坎坷崎嶇，經「分期付款的民主化」及蔣經國「解嚴」，使中華民國由「寧靜革命」而實現了「民主化的中華民國」。

這些，正是「中華民國憲法」的脊梁，而不只是「中華民國」四個字的國號而已。

再往根本處思考，如鄭麗文所說，因為中華民國憲法是「一中憲法」，在中華民國憲法下說我們是中國人應無疑義。她又說，從文化、歷史血緣說我們是中國人也沒有問題。鄭麗文的見解，是在「1中憲法／憲法1中」的架構下來處理兩岸問題，這就不只是「中華民國」4個字而已，而與賴清德的「淘空中華／異化民國」的「借殼台獨」存有天壤之別的歧異。

問題是：賴清德若只留中華民國四個字，卻切斷兩岸一切同文同種、歷史、文化及血緣的聯結，操弄「借殼台獨」，就能實現台獨了嗎？

或者，鄭麗文在「憲法一中」下，主張兩岸都是中國人，以維繫與14億人在歷史、文化、血緣上的聯結，這就不能處理兩岸問題了嗎？

會不會，賴清德愈搞台獨與14億「中國人」切割，兩岸愈水火不容；反而鄭麗文以「一中憲法／憲法一中」與中國大陸互動，卻可以有「中國人不打中國人」的和平憧憬？

再如，賴清德一味支持中共「一個中國就是中華人民共和國」的主張，非要說「九二共識」就是一國兩制，力主沒有中華民國存在的空間；但國民黨力爭九二共識的詮釋權，主張「九二共識／一中各表」，可以宣示「中華民國憲法是兩岸關係的最高指引／中華民國憲法是九二共識的基本詮釋」。以上兩者，何者才可能是台灣的活路？

綜上所論。中華民國的「一中憲法」不僅只是1個國號的載體而已，其「憲法一中」更是台灣在兩岸戰略角力中的主要憑恃。

證諸兩岸現今情勢，台灣的「存亡危機事態」主要也是憑靠這部「一中憲法」的支撐。

賴清德的盲點在於，他惺惺作態說「留著中華民國的名字是為了團結台灣」，其實他是明明知道台獨「正名制憲」是台灣的死路。因而，他說要「留著中華民國的名字」，若只是為「台獨做不到就是做不到」的自我解嘲也就罷了，如今竟說成是為了矜憐台灣團結的政治恩典，那就未免太離譜了。

真相是：搞台獨，台灣根本沒有那個命。

賴清德的「借殼台獨宣言」，中華民國是假的，台獨也是假的，必將兩頭落空。

有人另持視角，認為「留著國號說」是為台獨搭的下台階。但台獨若要下車，不能只留中華民國的國號，也必須回歸中華民國的「一中憲法／憲法一中」，不可抱櫝還珠。

輿論認為，民進黨及賴清德若真心誠意「留著」中華民國的名字，理當先廢除開宗明義要「建立主權獨立自主的台灣共和國」的台獨黨綱。言顧行，行顧言。

此一主張，天公地道。