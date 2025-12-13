又被加碼？盧特尼克：台積將投資美2000億美元

台積電。(歐新社)

美國商務部長盧特尼克11日接受美國財經媒體CNBC專訪時指稱，川普 政府將讓台積電 在美國設廠投資的金額破2000億美元，在美國創造達3萬個就業機會。此金額高於目前已知的1650億美元。台積電又被美國加碼，仍維持過往低調，表示不予評論、以公告為主。

自美國總統川普1月回任以來，即持續祭出關稅 措施，包含對特定產業加徵關稅，旨在促進製造業回流美國。他曾揚言對輸美半導體徵收關稅，但宣稱在美設廠或設廠中則可豁免。

川普此前屢屢提及，美國晶片產業外移至其他國家及地區，包括台灣，但多家晶片公司都正回流美國。

盧特尼克11日受訪時批評，拜登政府根據晶片法給台積電約60億美元補助，讓台積電在美國興建並擁有價值600億美元的廠房，「我們認為那不對」，之後台積電對美投資激增至1600億美元。

盧特尼克還說，「我認為，我們會讓台積電在美國設廠投資超過2000億美元，創造3萬個工作機會，這才是我們該做的」。但他未說明是否已向台積電提出這項要求。

盧特尼克本月3日也曾接受CNBC專訪，當時他表示，美國期待台灣在美台貿易談判中做出大型投資承諾；他暗示希望的數字可能超過3000億美元。針對美台貿易談判，盧特尼克表示，川普政府的目標是將半導體製造業帶回美國。

他還說，美光和德儀在美國的投資比台積電更多，「所以我們算一算，（台灣）應該在美國投資3000億美元。我認為，等我們與台灣達成最終協議時，這個數字會更大」。

盧特尼克沒有說明台積電的投資計畫，是否已計入美方希望台灣承諾投資的總額之中。台積電繼原本規畫在美國亞利桑那州興建三座晶圓廠後，3月初又宣布，將對美國投資至少1000億美元，用於興建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠和一座研發中心，使台積電在美國的總投資金額達1650億美元。