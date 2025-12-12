日經亞洲：Meta抽銀根 台灣事實查核中心恐面臨關門

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
Meta執行長查克柏格9月17日在Meta Connect活動上發表介紹新型智慧眼鏡的演講時，戴上了Meta Ray-Ban Display眼鏡。（路透）
Meta執行長查克柏格9月17日在Meta Connect活動上發表介紹新型智慧眼鏡的演講時，戴上了Meta Ray-Ban Display眼鏡。（路透）

日經亞洲12日報導，致力於打擊假訊息的「台灣事實查核中心」正面臨生存危機，因為臉書母公司Meta可能在未來幾周撤回其可觀的資金支持。

包括2018年成立的台灣事實查核中心，Meta過去與全球多個事實查核團體合作，並提供資金協助防堵假訊息擴散。為了避免與台灣政府產生利益衝突，台灣事實查核中心依賴民間捐款，其中Meta約占2025年預算一半，谷歌則提供超過30%。

然而，這筆資金如今前景不明，因為Meta執行長查克柏格今年年初宣布將終止與美國事實查核機構的合作。外界普遍認為，川普政府視企業介入資訊經濟為一種審查行為，查克柏格此舉意在避免衝突。

台灣事實查核中心執行長邱家宜表示：「以目前的情況來看，我們與Meta的合約可能會在2026年1月到期。AI持續演進，假訊息也變得愈來愈複雜，如果資金被切斷，我們將會陷入危急狀態。」

根據瑞典獨立研究機構多元民主中心（V-Dem Institute）的統計，台灣已連續11年成為全球遭受假訊息攻擊最嚴重的目標，情況一路持續到2024年。大部分假訊息的源頭在中國，香港則被用作發動的基地。

台灣事實查核中心每日收到200到300則來自社群使用者的疑似假訊息通報，並根據公共利益、傳播速度，以及對社會與個人的危害程度來決定查核的優先順序。除了國內政治謠言，也同時監控在日本、美國及其他與台灣友好的歐洲國家流傳的可疑資訊，一旦確認是假新聞，便通知Meta等合作夥伴，而對方也會提供相應資金補償。

台灣事實查核中心由14名高度專業的前新聞記者分工合作，但邱家宜坦言人手仍然不足。該中心目前正與Meta洽談延續資金支持的協議，但至今尚未獲得這家社群媒體巨頭的明確承諾，正呼籲台灣企業界捐款，並透過線上活動籌措資金，但目前仍不清楚是否能填補Meta撤資後留下的財務缺口。

