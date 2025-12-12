學者：1.25兆國防預算靠AIT說明 政府易被瞧不起

AIT處長谷立言表示，若台灣不投資自身防衛，要美國依台灣關係法提供防衛武器會非常困難。（本報資料照片）

美國在台協會（AIT）處長谷立言 接受媒體專訪，呼籲立法院審議1.25兆台幣（約400億美元）的國防特別預算及條例。曾任國民黨駐美代表的淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正說，身為美國駐台代表，谷立言有使命必達的壓力；但是，在特別預算審查前和審查中，台政府應主動向立委詳盡簡報來爭取支持，若還要靠谷立言來「回答任何問題」，很容易被台灣人民瞧不起。

AIT與台灣朝野政黨互動時，均關注其對國防特別預算的立場；賴清德總統10日上午呼籲立法院讓國防特別預算條例能交付委員會審查，別再封殺；同日晚間，谷立言透過專訪發聲，樂觀看待並期待能在立法院審查相關預算時，回答國會的各項問題，相信台灣社會與政治領袖能凝聚共識，提高台灣在國防的投資。

黃介正表示，推動國防預算的提案，應該是說服後獲得支持，而不是強迫推銷；討論國防預算應該是通盤磋商，而非情緒勒索。

黃介正說，特別預算的審查前和審查中，行政部門應向國會朝野立委詳盡簡報，爭取支持；若民進黨 政府還要仰賴代表美國的谷立言「回答任何問題」，很容易被台灣人民瞧不起。

一名退休的資深外交官員也說，谷立言作為資深職業外交官，自然深諳「不介入他國事務」最高指導原則，最多是私下傳達美方高層訊息和細節，不宜以接受專訪公開宣達。他說，在國際外交實務來說，做法欠妥；這麼做也可能招致駐在國往來對象的不滿，不可不慎。

對於谷立言呼籲，「和平與對話」必須與「嚇阻」共存。國防部 長顧立雄表示，這跟國防部的立場是一致的，「以實力帶來嚇阻，以嚇阻帶來和平」台灣有實力跟包含美國在內的其他印太區域夥伴共同產生集體嚇阻，才能真正帶來和平。

另外，紐約時報揭露五角大廈機密文件「優勢簡報」指出，解放軍已有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣前，就將那些武器摧毀。顧立雄昨表示，印太和平穩定是美國核心利益，美國一定要確保以實力來達成嚇阻，以嚇阻來達成印太地區和平，這是美國重大利益；美國也希望與各區域國家，特別是第一島鏈國家，一起達成有效嚇阻。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱昨表示，民主國家各政黨對於國家政策可有不同看法，但對國家共同的外來侵略和武力威脅時，應團結一致；美國對於各民主同盟的國家，都願意盡最大的努力，提供必要防衛自身的武器，美國也非常重視台灣軍購。