雙城論壇縮水成2天1夜 蔣萬安27日赴上海

雙城論壇今年舉辦時間敲定，北市府10日送件陸委會，後者已審查完畢。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。（本報資料照片）

台北市府昨天向陸委會送件審查，市長蔣萬安 將於12月27、28日赴上海出席雙城論壇 ，預計簽署除水治理、職能培訓兩項合作備忘錄，而議員示警，雙城論壇近年受政治氛圍影響已多次落在12月、時程也遭限縮，這樣的安排恐影響參訪品質與交流成果。

今年雙城論壇籌辦一波三折，原本9月底就要舉辦，因合作備忘錄（ＭＯＵ）審查程序不完備受阻，北市9月22日喊停，延至12月下旬舉辦。

對於蔣萬安率團赴陸，陸委會昨晚表示，該會收到申請案後已經審查完畢，僅提醒北市府聚焦市政交流，倘若有變更行程應於事前申報。大陸國台辦發言人陳斌華昨日上午表示，台北、上海就舉辦今年雙城論壇「一直保持著溝通」，「我們一貫支持包括兩岸城市交流在內各領域交流合作」。

蔣萬安日前接受本報系聯合報專訪時表示，「如果停掉，傳遞出來的訊息，會讓大家對兩岸關係更悲觀」。他稱賴清德 總統上任讓兩岸關係更嚴峻，擔心如果兩岸關係愈緊張愈不交流會「誤判」；所以他努力維持舉辦雙城論壇，堅持在對等尊嚴下維持善意互動，聚焦市政交流。

將與蔣萬安同行的北市國民黨議員曾獻瑩表示，本次論壇僅能安排在周末兩天一夜，不僅凸顯交流的艱難現實，也可能影響參訪品質與交流成果。雙城論壇近年時程屢受政治氛圍影響，近五年已有三次落在12月，今年更壓線排在年底，形成相當不尋常的時間配置，意味著能參訪的項目受限，可觀察的城市治理成果也可能大幅縮減。他建議北市未來可以更高頻率、更具主題性的交流方式分散政治風險、提升交流彈性，不再受限於一年一次的行程。

政治大學外交系教授黃奎博認為，在愈加緊張的氛圍下，對可能發生的「坑」應先相互溝通，在發生前就填平，才有助兩岸和平。至於接下來蔣萬安赴上海，黃認為，從上次上海台辦申請來台，中央似乎在技術性阻擋，當然北市府也必須設想「最壞狀況」，提防表面放行，卻背後刻意穿小鞋。在兩岸關係緊繃下，黃也憂心來自大陸的「民族主義小粉紅」可能會有尖酸刻薄的負面評論，被綠營或側翼加以政治利用。

此外，陸方面昨日宣布，兩岸產業界年度高層級交流活動「2025兩岸企業家峰會年會」將於本月16日至17日在江蘇南京舉行。國台辦發言人陳斌華說，年會將圍繞大陸「十五五」規畫機遇，協助台商融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行交流。

關於出席本次年會的台灣嘉賓，陳斌華回應，峰會台灣方面理事會的成員，即理事長、副理事長、秘書長等理事會的重要成員，各產業合作推進小組召集人，以及台灣重要工商團體和工商界代表人士都將出席。

兩岸企業家峰會的台方理事會剛於今年7月換屆，由前行政院長劉兆玄連任理事長，同樣曾任行政院長的毛治國擔任副理事長，另，前經濟部長尹啟銘續任秘書長，監事會召集人也由金仁寶集團總裁、海基會副董事長許勝雄連任。