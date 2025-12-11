我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

雙城論壇縮水成2天1夜 蔣萬安27日赴上海

記者林麗玉、楊正海、廖士鋒、陳政錄／台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
雙城論壇今年舉辦時間敲定，北市府10日送件陸委會，後者已審查完畢。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。（本報資料照片）
雙城論壇今年舉辦時間敲定，北市府10日送件陸委會，後者已審查完畢。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。（本報資料照片）

台北市府昨天向陸委會送件審查，市長蔣萬安將於12月27、28日赴上海出席雙城論壇，預計簽署除水治理、職能培訓兩項合作備忘錄，而議員示警，雙城論壇近年受政治氛圍影響已多次落在12月、時程也遭限縮，這樣的安排恐影響參訪品質與交流成果。

今年雙城論壇籌辦一波三折，原本9月底就要舉辦，因合作備忘錄（ＭＯＵ）審查程序不完備受阻，北市9月22日喊停，延至12月下旬舉辦。

對於蔣萬安率團赴陸，陸委會昨晚表示，該會收到申請案後已經審查完畢，僅提醒北市府聚焦市政交流，倘若有變更行程應於事前申報。大陸國台辦發言人陳斌華昨日上午表示，台北、上海就舉辦今年雙城論壇「一直保持著溝通」，「我們一貫支持包括兩岸城市交流在內各領域交流合作」。

蔣萬安日前接受本報系聯合報專訪時表示，「如果停掉，傳遞出來的訊息，會讓大家對兩岸關係更悲觀」。他稱賴清德總統上任讓兩岸關係更嚴峻，擔心如果兩岸關係愈緊張愈不交流會「誤判」；所以他努力維持舉辦雙城論壇，堅持在對等尊嚴下維持善意互動，聚焦市政交流。

將與蔣萬安同行的北市國民黨議員曾獻瑩表示，本次論壇僅能安排在周末兩天一夜，不僅凸顯交流的艱難現實，也可能影響參訪品質與交流成果。雙城論壇近年時程屢受政治氛圍影響，近五年已有三次落在12月，今年更壓線排在年底，形成相當不尋常的時間配置，意味著能參訪的項目受限，可觀察的城市治理成果也可能大幅縮減。他建議北市未來可以更高頻率、更具主題性的交流方式分散政治風險、提升交流彈性，不再受限於一年一次的行程。

政治大學外交系教授黃奎博認為，在愈加緊張的氛圍下，對可能發生的「坑」應先相互溝通，在發生前就填平，才有助兩岸和平。至於接下來蔣萬安赴上海，黃認為，從上次上海台辦申請來台，中央似乎在技術性阻擋，當然北市府也必須設想「最壞狀況」，提防表面放行，卻背後刻意穿小鞋。在兩岸關係緊繃下，黃也憂心來自大陸的「民族主義小粉紅」可能會有尖酸刻薄的負面評論，被綠營或側翼加以政治利用。

此外，陸方面昨日宣布，兩岸產業界年度高層級交流活動「2025兩岸企業家峰會年會」將於本月16日至17日在江蘇南京舉行。國台辦發言人陳斌華說，年會將圍繞大陸「十五五」規畫機遇，協助台商融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行交流。

關於出席本次年會的台灣嘉賓，陳斌華回應，峰會台灣方面理事會的成員，即理事長、副理事長、秘書長等理事會的重要成員，各產業合作推進小組召集人，以及台灣重要工商團體和工商界代表人士都將出席。

兩岸企業家峰會的台方理事會剛於今年7月換屆，由前行政院長劉兆玄連任理事長，同樣曾任行政院長的毛治國擔任副理事長，另，前經濟部長尹啟銘續任秘書長，監事會召集人也由金仁寶集團總裁、海基會副董事長許勝雄連任。

雙城論壇 蔣萬安 賴清德

上一則

新聞評論／開戰仍歲月靜好？綠低估民眾智商

下一則

曹錦輝打算加盟大陸職棒 卡在薪資

延伸閱讀

貫穿一整年…台灣2025代表字揭曉「罷」奪冠

貫穿一整年…台灣2025代表字揭曉「罷」奪冠
一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流
蔣萬安迎Nvidia 打造第2護國神山 拚北市成前10大AI城市

蔣萬安迎Nvidia 打造第2護國神山 拚北市成前10大AI城市
蔣萬安民調大幅領先綠營 若遇王世堅有2警訊 北市回應了

蔣萬安民調大幅領先綠營 若遇王世堅有2警訊 北市回應了

熱門新聞

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺