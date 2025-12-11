新聞評論／開戰仍歲月靜好？綠低估民眾智商

北市議員苗博雅日前直播指出，現代爆發戰爭除戰場外，仍可能維持上班上課引發爭議。（本報資料照片）

國防部花大錢印製普發「台灣全民安全指引」，台北市議員苗博雅直播詳加介紹，卻畫蛇添足指現代戰爭「只有部分地區受影響，多數地區仍正常上班上課」，引發爭議。網友指烏克蘭 面積是台灣的16倍，不應對比，戰爭也非兒戲；苗不服氣，又說若台灣被中共占領，她絕對是第一批被抓被殺。苗博雅慷慨陳詞卻讓賴清德難堪，難道賴政府編的天價軍費是編假的嗎？

民進黨 上下全力推銷花人民納稅錢印製的「台灣全民安全指引」，發放900多萬家戶。內政部長劉世芳日前下鄉宣導，為了加強民眾印象，她在基隆慶安宮宣講會中呼籲民眾拿到小橘書後要妥善運用，「不要拿去蓋泡麵 」，堪稱「笑」果十足。

苗博雅對年輕族群也開直播介紹這本「小橘書」，但苗博雅介紹小橘書時也悄悄置入她對戰爭的概念，指很多人對戰爭印象是來自戰爭片電影、電視等，但其實現代戰爭就算開打，除了軍人要戰場外，大多數人仍維持正常生活；她還舉例，俄烏戰爭開打近三年，烏克蘭未被占領地區，大多數人仍是正常上班上學。

苗博雅對戰爭如此「輕描淡寫」，引發不小網路論戰；多數不認同苗的說法，論點包括「烏克蘭是台灣的16倍大」、「把戰爭當成兒戲」、「一本正經說瞎話」、「戰爭的殘酷無情還是一樣，你跟我說沒什麼」、「舉世罕見的人才」；有名嘴還點出苗博雅沒提的是，俄烏戰爭爆發後有1000萬烏克蘭平民逃亡，俄軍持續對烏能源設施發動襲擊，包括首都基輔在內的大城市斷電，怎會是「大多數人仍維持正常生活」的歲月靜好？

所謂北京對台作戰半徑，其實有多種版本，從數百公里到數千公里都有，重點在於一旦開戰後所使用的武器平台，戰鬥機作戰半徑是數百公里、轟炸機及彈道飛彈達數千公里，不僅涵蓋台灣且擴及第二島鏈，試問台灣如何維持正常生活？

苗博雅為了推銷「小橘書」，卻說就算戰爭開打，大多數人仍維持正常生活，犯了一個基本邏輯的問題：若大多數人在開戰後仍能生活如常，賴政府為何要對全民普發這本一共花6000多萬元台幣印製的「小橘書」？還真不如「拿去蓋泡麵」算了。賴政府花錢印手冊，美其名是要強化全民防衛韌性，難道不是替創新高的軍費護航？

民進黨在大罷免期間常用「我愛我那小小多山的國家」爭取認同，這改編自智利詩人聶魯達詩作的金句，後被鄭南榕基金會紀錄片導演陳麗貴使用，未料成為大罷免口號。民進黨人若真認為我們只是個小小多山的國家，卻一天到晚只想引戰以攫取政治紅利，甚至還欺騙百姓即使戰爭也能正常過日子；嘴巴說有多愛這個小小多山的國家，簡直是低估國人的腦容量。