國籍稱呼惹議 外交部稱檢討台韓關係 學者：制裁會自傷

記者陳儷方／台北11日電
關於國籍稱呼，賴清德總統希望南韓能尊重台灣人民的意志。（記者曾學仁／攝影）

外交部聲稱將全面檢討台韓關係，但專家表示，台韓在半導體產業鏈存在「產業內貿易」，關係密切，不論貨品或服務貿易的抵制，台灣能做到的可能性極低，雙方相互依存，任何制裁行動都將傷害自身。

經濟部統計，近6年來台灣對南韓貿易總值呈現增加趨勢，2020年僅357.5億美元，今年前11個月的貿易總值已增至822.6億美元，雙方貿易額快速成長，其中半導體相關項目占了極高比重，2024年，積體電路以占比64.5%成為台灣對南韓出口主力；台灣自南韓進口貨品中，也以積體電路占68.8%為最大宗。台韓貿易結構是以科技產業為核心，雙方互相依賴供應鏈不同環節。

台灣對南韓貿易呈現逆差，且逆差金額逐年增加，2024年逆差229.1億美元，2025年前11月逆差擴大至338.6億美元，且進口金額增速也普遍高於出口，顯示台灣對南韓的需求依賴程度較大，明年貿易逆差預料持續擴大。

AI需求熱潮拉高台灣對南韓ＨＢＭ（高頻寬記憶體）的需求，中經院第一研究所助研究員王國臣指出，這是導致台灣對南韓逆差快速擴大的主因，也是台灣對南韓實施貿易制裁可能性極低的原因之一，另一原因是台韓在半導體產業鏈中存在產業內貿易的現象，台灣出口晶片給南韓，南韓也賣記憶體給台灣，雙方相互依存，任何制裁行動都將對自身造成傷害。此外，兩國人民旅遊往來頻繁，台灣年輕人喜好韓國流行文化，服貿也難以成為制裁手段。

王國臣說，南韓政府關注北韓問題，因此傾向與中國保持一定關係，期待中國對北韓的影響力，有助於解決國安問題；但南韓與中國的貿易逆差也在擴大，南韓年輕一代學者及專業人士對於中國的友善度已不如以往。

