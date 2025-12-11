歡迎台國防特別預算 谷立言：和平、對話 須與嚇阻共存

我的頻道

記者張文馨、屈彥辰／台北11日電
美國在台協會處長谷立言接受媒體專訪也聲援表示，歡迎賴總統宣布的國防特別預算，他樂觀看待，相信台灣社會與政治領袖能凝聚共識，提高台灣在國防的投資。（圖／截取自節目畫面）

賴清德總統昨表示，國防特別預算條例草案送入立院後，兩度被程序委員會封殺，希望能交付委員會審查，讓社會清楚了解並共同支持。美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言接受媒體專訪也聲援說，歡迎賴總統宣布的國防特別預算，他樂觀看待並期待能在立法院審查相關預算時，回答國會的各項問題。

谷立言表示，在美國看來，理想中的終局或是針對兩岸緊張與問題的解方，應該是由兩岸雙方透過對話，尋求雙方人民都能接受的解決方案；他也相信要讓這樣的對話可能發生的前提之一，就是台灣具有可信的防衛能力，「一個脆弱的台灣，不會創造出有利於對話的條件，只會招來更多脅迫與更多威脅，因此我們認為，和平與對話必須與嚇阻共存」。

谷立言說，他非常有信心，最終台灣各政黨都會為了提高國防支出而團結一致。去年總統大選，三位總統候選人都支持增加國防支出，ＡＩＴ與美國國會議員在與台灣立委對話時，也聽到支持強化台灣自我防衛能力的一致訊息。「當立法院進入預算的細部審查階段時，我們也很期待能回答台灣立法機構朋友們的各項問題」。

谷立言也指出，許多國家更憂慮的是，台灣過去對自身防衛能力的長期投入不足，反而升高衝突風險；台灣現在提高國防支出，其實是恢復戰略平衡，這個戰略平衡很不幸在過去幾年在某種程度被侵蝕了，這個戰略平衡在過去幾十年裡，一直是維繫台海和平的重要基礎。

針對國防支出和其他經濟優先事項是否能兼顧？谷立言以大多數北約成員國、日韓及澳洲為例，指這些國家面臨的經濟與財政壓力比台灣嚴重得多，但各國都在大幅增加國防支出。中華人民共和國同樣面臨非常嚴重的結構性經濟挑戰，卻沒有看到在國防支出有任何放緩的跡象。

谷立言表示，台灣對國防支出的決定影響整個世界的和平與安全，美國反對以武力或脅迫的方式改變台灣的現狀；在法律層面，台灣關係法要求美國必須向台灣提供防衛性武器，並維持台灣擁有足夠的嚇阻能力，讓任何一方無法以武力或脅迫改變現狀，如果台灣自己不投資於自身防衛，美國要做到這一點，會非常困難。

谷立言說，台灣這幾年在取得「建立可信的自我防衛能力」所需的各項戰力與裝備方面，其實已有很大進展。賴總統多次提到要打造「台灣之盾」，美台對飛彈防禦、空防以及C4ISR整合的重要性持相同看法，他相信這些領域的強化會讓台灣的自我防衛能力大幅提升。

谷立言也澄清，媒體報導「二百億美元的軍售延遲交付」，實際數字低很多，不是每項軍售交付都會有報導，但不代表未如期交付；延遲多與Ｆ-16Ｖ專案有關，美方正透過專案管理審查機制協調合作。

賴清德總統喊話，呼籲立法院能儘速將國防特別預算條例草案交付委員會審查，讓社會清楚...
賴清德總統喊話，呼籲立法院能儘速將國防特別預算條例草案交付委員會審查，讓社會清楚了解並共同支持。（記者曾學仁／攝影）

