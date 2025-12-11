我的頻道

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

南韓稱台「中國（台灣）」賴清德：盼尊重台灣人民意志

台灣新聞組／台北11日電
賴清德總統10日在頒發亞洲民主人權獎前受訪指出，台韓民間交流和經貿往來密切，希望南韓尊重台灣人民的意志。（記者張文馨／攝影）
南韓在電子入境申報單稱呼「中國（台灣）」，從2月迄今未改正。賴清德總統昨天指出，台灣跟韓國的交流密切，希望台、韓維持友好關係，促進兩國各方面合作；在這種狀況下，希望韓國也能尊重台灣人民的意志，讓兩國攜手前進，穩定區域和平與繁榮發展。不過，外交部前天還揚言「全面檢視對韓關係」，外交部次長陳明祺昨天改口稱，台方只是「提醒」，而非眼下就要祭出手段。

賴總統昨天出席「亞洲民主人權獎頒獎典禮」，原本受訪結束要離開，賴已走出兩、三步，突然聽到有媒體提問南韓國籍問題，賴總統又重新返回鏡頭前受訪。他說，台灣跟韓國的民間交流非常密切，經貿往來也非常多，希望台韓能維持友好關係，促進兩國各方面的合作、增進兩國福祉；在這種狀況下，希望韓國也能尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

外界質疑，外交部如何「全面檢視與韓國政府的關係」？陳明祺昨說，台方只是提醒，雙邊關係非常重要和緊密，希望韓方珍視，而非眼下就要祭出手段，處理當前台韓關係。南韓對台灣有大量貿易順差，對台方不友善行為，實在不是太好的舉動；台方確實希望韓國不要這樣做，也會持續溝通，提醒韓國雙邊關係非常緊密。

不過，民進黨立委王定宇表示，為了維護國家主權和尊嚴，台灣應該思考對南韓採取更強烈的因應措施，讓南韓政府感受到台灣的不滿，知道這個錯誤是要付出代價的。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，希望南韓政府能珍惜兩國人民的交流基礎，也能夠尊重台灣人民對於自己國家被正確看待，相信在外交部斡旋下，南韓政府應該很快會改正。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，王定宇匹夫之勇揚言報復，但台灣每年都向南韓採購高階記憶體，經過加工組合後再把產品賣到美國，「如果抵制這一塊，少買就等於少賺。」如果政府決定採取制裁手段，不僅傷害對方也會傷到自己。

國民黨立委許宇甄說，韓方失禮，如果連最基本的國名都守不住，賴總統如何要求台韓兩國攜手前進？立委王鴻薇表示，台方能用的工具非常少，不可能拿對中那套來對付南韓，「禁韓令」恐讓賴總統流失年輕選票。

大陸國台辦發言人陳斌華昨說，民進黨當局如何處心積慮，都改變不了「台灣是中國一部分」事實，撼動不了國際社會堅持「一個中國原則」的基本格局。

