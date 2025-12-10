台抗議韓入境單顯示「中國（台灣）」 網酸快禁韓劇

對韓高分貝 南韓在電子入境申報單（圖）稱呼「中國（台灣）」迄未改正，台灣外交部拉高分貝，將全面重新檢視與南韓政府的關係。（取材自南韓電子入境卡系統）

針對南韓 在電子入境申報單將台灣顯示為「中國（台灣）」，台方雖表示抗議，卻遲遲未收到韓方回應。有台灣網友留言酸「快禁止韓團進來台灣」，並稱把所有韓劇屏蔽掉，旅遊業也表示，要比照對大陸發布禁團令幾乎不可能。國民黨立委馬文君表示，台灣不是好欺負，但反應要有成本、有效果，而不是只喊氣話，否則比不喊更糟。

本報系聯合報報導，針對南韓遲未回應對台不當稱呼一事，成功大學政治系教授王宏仁表示，這反映南韓政府採取比較保守的「一個中國」政策，對台灣沒有這麼友善。

王宏仁表示，南韓總統李在明上台後，對中國的表態明顯，其親中立場就跟日本 差很多；他分析，韓方一調整會變成無法跟中國交代，所以乾脆不要動。他說，南韓裝傻不回應，就會逼得台灣要採取行動，但他認為台方不會一下子拉高層級，不過也要適時採取強硬動作表態。

馬文君說，台灣有晶片供應鏈 的籌碼、也有經貿逆差可重新評估，旅遊與官方合作也都能調整強度。

另據台北中國時報導，南韓訪台人數從2014年後更急遽增加，現已是繼日本、港澳客之後，第三大訪台客源國。

資深旅遊業者回憶，過去台韓經貿不密切，旅遊也不蓬勃，斷航衝擊力道小。但現已不太可能採取這麼激烈的行動，想比照對大陸發布禁團令，幾乎不可能。旅行業品質保障協會南韓線委員張仁一表示，現在光是台灣出發往南韓的航班，每天就有數十班，業界當然不樂見雙方關係生變。

民進黨立委王定宇直言，政府應審慎思考採取進一步因應措施，讓韓方知道「錯誤要付出代價」。