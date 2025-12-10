我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

台抗議韓入境單顯示「中國（台灣）」 網酸快禁韓劇

台灣新聞組／台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
對韓高分貝 南韓在電子入境申報單（圖）稱呼「中國（台灣）」迄未改正，台灣外交部拉高分貝，將全面重新檢視與南韓政府的關係。（取材自南韓電子入境卡系統）
對韓高分貝 南韓在電子入境申報單（圖）稱呼「中國（台灣）」迄未改正，台灣外交部拉高分貝，將全面重新檢視與南韓政府的關係。（取材自南韓電子入境卡系統）

針對南韓在電子入境申報單將台灣顯示為「中國（台灣）」，台方雖表示抗議，卻遲遲未收到韓方回應。有台灣網友留言酸「快禁止韓團進來台灣」，並稱把所有韓劇屏蔽掉，旅遊業也表示，要比照對大陸發布禁團令幾乎不可能。國民黨立委馬文君表示，台灣不是好欺負，但反應要有成本、有效果，而不是只喊氣話，否則比不喊更糟。

本報系聯合報報導，針對南韓遲未回應對台不當稱呼一事，成功大學政治系教授王宏仁表示，這反映南韓政府採取比較保守的「一個中國」政策，對台灣沒有這麼友善。

王宏仁表示，南韓總統李在明上台後，對中國的表態明顯，其親中立場就跟日本差很多；他分析，韓方一調整會變成無法跟中國交代，所以乾脆不要動。他說，南韓裝傻不回應，就會逼得台灣要採取行動，但他認為台方不會一下子拉高層級，不過也要適時採取強硬動作表態。

馬文君說，台灣有晶片供應鏈的籌碼、也有經貿逆差可重新評估，旅遊與官方合作也都能調整強度。

另據台北中國時報導，南韓訪台人數從2014年後更急遽增加，現已是繼日本、港澳客之後，第三大訪台客源國。

資深旅遊業者回憶，過去台韓經貿不密切，旅遊也不蓬勃，斷航衝擊力道小。但現已不太可能採取這麼激烈的行動，想比照對大陸發布禁團令，幾乎不可能。旅行業品質保障協會南韓線委員張仁一表示，現在光是台灣出發往南韓的航班，每天就有數十班，業界當然不樂見雙方關係生變。

民進黨立委王定宇直言，政府應審慎思考採取進一步因應措施，讓韓方知道「錯誤要付出代價」。

南韓 日本 供應鏈

上一則

新聞評論／賴卓體制 以憲政之矛毀憲政之盾

下一則

黑白集／冷對馬防部被滲透 卻忙禁小紅書

延伸閱讀

6名南韓人遭北韓扣留 李在明「第一次聽說」引韓媒批評

6名南韓人遭北韓扣留 李在明「第一次聽說」引韓媒批評
戒嚴風波周年軍方致歉 李在明訂立「國民主權日」：南韓值得諾獎

戒嚴風波周年軍方致歉 李在明訂立「國民主權日」：南韓值得諾獎
中日緊張韓不選邊站 李在明：打架要攔、生意要撮合

中日緊張韓不選邊站 李在明：打架要攔、生意要撮合
中日衝突升溫是否挺日？南韓總統李在明：打架要攔著、生意要撮合

中日衝突升溫是否挺日？南韓總統李在明：打架要攔著、生意要撮合

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位