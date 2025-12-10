我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

黑白集／冷對馬防部被滲透 卻忙禁小紅書

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬防部爆發涉入「賣帳戶」案件，陸軍官員表示，軍方除了釐清幹部督管責任外，也對陸軍全軍官兵展開全面清查是否有類似涉案狀況，預計一周內完成。（圖／國防部提供）
馬防部爆發涉入「賣帳戶」案件，陸軍官員表示，軍方除了釐清幹部督管責任外，也對陸軍全軍官兵展開全面清查是否有類似涉案狀況，預計一周內完成。（圖／國防部提供）

賴政府封禁小紅書，指該平台涉詐風險高，「視台灣法治如無物」。豈料，數日後爆出馬防部被詐團攻陷，官兵集體「出租」帳戶供不法使用，犯案時間長達數年。國防部「視法治如無物」，比起小紅書，不遑多讓。但軍方只辦小兵，賴清德總統卻沒要將官負責。

小兵爆料馬防部淪為詐團基地，南竿防區如同「KK園區」再版，官兵以每月數千元（台幣，下同）提供人頭帳戶給詐團，混砲連幾乎「全滅」。案情上溯自三年多前，爆料說涉案逾百人；檢方證實在役涉案有60多人。陣地失守，將官安坐高位，軍方躲著不說明，難道害怕辦到底，部隊會唱空城？

詐團滲透馬防部只是冰山一角。就在爆料前三天，高檢署才起訴馬防部士官為了6萬去當共諜。一名中士運輸士遭對岸情治人員吸收，多次以手機拍攝軍事機密，交換報酬。

詐團和大陸都從2022年入侵馬防部。那一年，馬防部連官兵肉罐頭都被海巡人員盜賣。人頭帳戶案是去年被銀行舉報檢調，軍方近期才清理門戶。共諜案則是高檢署今年接獲檢舉。辣台妹抗中保台好神勇，實則詐團共諜內賊穿梭前線，腐不堪言。

民進黨「包容」馬防部被滲透多年，不告不理，卻急著在大選前封禁小紅書。原來，打詐及資安都只是藉口，兩岸人民網上交流，才是賴清德最怕的「國安問題」。

（轉載自聯合報）

小紅書 賴清德 國防部

上一則

台抗議韓入境單顯示「中國（台灣）」 網酸快禁韓劇

下一則

兩次落空終成真 97歲李再鈐獲國家文藝獎 謝老天「讓他多活幾年」

延伸閱讀

詐團滲透…馬防部67官兵涉賣帳戶洗錢 軍方：不可思議

詐團滲透…馬防部67官兵涉賣帳戶洗錢 軍方：不可思議
台內政部政務次長：限制小紅書接取非箝制言論自由

台內政部政務次長：限制小紅書接取非箝制言論自由
封小紅書 綠營憂失年輕人選票 藍委諷：打詐不彰就禁APP

封小紅書 綠營憂失年輕人選票 藍委諷：打詐不彰就禁APP
中網友譏：台封鎖小紅書手段落後 不需VPN就能恢復使用

中網友譏：台封鎖小紅書手段落後 不需VPN就能恢復使用

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位