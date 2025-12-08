紐西蘭最大軍艦11月初穿越台海 與台艦相遇照罕見曝光

紐西蘭海軍輔助艦「奧特亞羅瓦號」10月30日在南海航行並進行演習，這是澳洲、紐西蘭、菲律賓和美國之間多邊「海上合作活動」的一部分。（路透）

紐西蘭 海軍最大型船艦、輔助艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）11月初罕見地通過敏感的台灣海峽。路透9日報導，紐西蘭國防軍表示，「奧特亞羅瓦號」在台海航行期間曾與一艘台灣軍艦短暫相遇，並公布罕見的照片。

紐國國防軍先前指出，「奧特亞羅瓦號」於11月5日從南海經台灣海峽航行至北亞地區期間，解放軍 曾派出七艘不同軍艦跟隨，但均保持安全且專業的距離。紐西蘭國防軍8日在官方網站介紹「奧特亞羅瓦號」的亞洲任務，並同步發布照片。其中一張可見到一名紐西蘭水兵持雙筒望遠鏡觀察遠方軍艦，但並未標示艦名。

紐西蘭國防軍發言人受訪時表示，這艘台灣軍艦為「成功艦」，「奧特亞羅瓦號」在海峽中與其「短暫相遇」。路透指出，雖然台灣會監視外國軍艦通過海峽，但公開出現執行此類任務的照片實屬罕見。國防部 未立即回應詢問。

一位不具名的台灣資深安全官員表示，台灣為途經海峽的志同道合國家船隻提供「護航」是慣例，因為這些船隻經常受到解放軍騷擾或模擬攻擊。這位官員說：「這是為了確保解放軍艦艇和飛機無法進一步騷擾。」