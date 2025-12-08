我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達里歐談AI泡沫「別急著退出」 稱中東成資本家矽谷

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

紐西蘭最大軍艦11月初穿越台海 與台艦相遇照罕見曝光

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐西蘭海軍輔助艦「奧特亞羅瓦號」10月30日在南海航行並進行演習，這是澳洲、紐西蘭、菲律賓和美國之間多邊「海上合作活動」的一部分。（路透）
紐西蘭海軍輔助艦「奧特亞羅瓦號」10月30日在南海航行並進行演習，這是澳洲、紐西蘭、菲律賓和美國之間多邊「海上合作活動」的一部分。（路透）

紐西蘭海軍最大型船艦、輔助艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）11月初罕見地通過敏感的台灣海峽。路透9日報導，紐西蘭國防軍表示，「奧特亞羅瓦號」在台海航行期間曾與一艘台灣軍艦短暫相遇，並公布罕見的照片。

紐國國防軍先前指出，「奧特亞羅瓦號」於11月5日從南海經台灣海峽航行至北亞地區期間，解放軍曾派出七艘不同軍艦跟隨，但均保持安全且專業的距離。紐西蘭國防軍8日在官方網站介紹「奧特亞羅瓦號」的亞洲任務，並同步發布照片。其中一張可見到一名紐西蘭水兵持雙筒望遠鏡觀察遠方軍艦，但並未標示艦名。

紐西蘭國防軍發言人受訪時表示，這艘台灣軍艦為「成功艦」，「奧特亞羅瓦號」在海峽中與其「短暫相遇」。路透指出，雖然台灣會監視外國軍艦通過海峽，但公開出現執行此類任務的照片實屬罕見。國防部未立即回應詢問。

一位不具名的台灣資深安全官員表示，台灣為途經海峽的志同道合國家船隻提供「護航」是慣例，因為這些船隻經常受到解放軍騷擾或模擬攻擊。這位官員說：「這是為了確保解放軍艦艇和飛機無法進一步騷擾。」

紐西蘭 解放軍 國防部

上一則

詐團滲透馬祖防部 67官兵涉賣帳戶洗錢

下一則

綠嗆藍白：國會多數不接受行政院 請發動不信任投票

延伸閱讀

解放軍殲-15雷達照射日戰機 日相抗議 中方反控

解放軍殲-15雷達照射日戰機 日相抗議 中方反控
日本反擊中國指控 官房長官：中稱自衛隊F-15阻礙解放軍「不屬實」

日本反擊中國指控 官房長官：中稱自衛隊F-15阻礙解放軍「不屬實」
紐西蘭第一家IKEA開幕排長龍 總理剪綵也搶不到頭香

紐西蘭第一家IKEA開幕排長龍 總理剪綵也搶不到頭香
陳柏霖捲入閃兵衝擊事業 與小6歲女友紐西蘭婚禮也喊卡

陳柏霖捲入閃兵衝擊事業 與小6歲女友紐西蘭婚禮也喊卡

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？