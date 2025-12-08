我的頻道

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

陸網友譏：台封鎖小紅書手段落後 不需VPN就能恢復使用

台灣新聞組／綜合8日電
內政部警政署刑事局大動作召開記者會宣布封鎖「小紅書」，不僅反而讓小紅書下載量激增，還被大陸網友嘲笑封鎖的手法落後、兒戲。(路透)
台灣內政部警政署刑事局本月4日召開記者會，以涉及多起詐騙案件為由，宣布封鎖大陸社群平台「小紅書」。媒體報導，大陸網民safari在X上表示，台灣封鎖小紅書只是用DNS汙染手段，只要簡單更換一個DNS，就能恢復使用，連VPN都不需要，被其他大陸網友嘲笑台灣的封鎖手段落後、兒戲。

湖北日報旗下新媒體「極目新聞」則指出，7日，某應用商店熱門下載榜顯示，小紅書的下載量已經登頂。而就在幾天前，小紅書的下載量排名還在幾十名開外。

報導稱，許多台灣網友還在小紅書發文稱，家中的長輩之前不太了解小紅書，最近也下載了小紅書APP，台灣當局的封禁反而宣傳了小紅書。

「極目新聞」表示，截至12月7日上午，台灣網友仍可正常下載使用小紅書APP。此外，還有不少網友分享通過修改DNS、使用VPN等重新恢復使用小紅書的攻略。

不少大陸網友則建議可以登上小紅書的台灣網友：「台灣的朋友們可以看一下自己的祖籍地，將IP定位到那裡，然後大數據會推薦當地的一些帖子，就算還沒回來也算提前返鄉了。」「極目新聞」稱，這讓無數台灣青年開啟了一場無聲的「數字返鄉」（數位返鄉）。

