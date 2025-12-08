封小紅書 綠營憂失年輕人選票 藍委諷：打詐不彰就禁APP

我的頻道

台灣新聞組／台北8日電
賴政府宣布封鎖「小紅書」一年，有綠營支持者擔憂，此舉一定程度會使民進黨流失年輕選票。(記者林澔一／攝影)

賴政府宣布封鎖中國大陸社交及網購平台「小紅書」一年，衝擊300萬名台灣用戶。親綠網友雖能理解禁止理由，卻也質疑社會溝通不足，才讓用戶備感錯愕；另有台派人士認為，政府選在此時大動作禁止，易讓人有抗中、備戰聯想；綠營支持者也憂，此舉一定程度會使民進黨流失年輕選票。

小紅書橫跨彩妝、時尚、旅遊、穿搭等多元資訊，政府禁令一出，引發廣大討論，但親綠、台派支持者並非一致力挺政府禁小紅書；表態支持者認為國安是最高優先，且中國平台本質上有風險，禁止後能降低滲透風險，另尋相似平台搜尋資訊即可。

但一名親綠年輕用戶表示，用小紅書看生活資訊的人多，而非吸收政治資訊，政府應先教育民眾提升識讀能力、公布不配合政府打詐的平台，再來談封鎖，先做好社會溝通才能避免後座力。

另名台派網友提到，年輕人比想像中更有彈性，也能接受不同意見，且愈被限制就會愈想看且當前正值兩岸關係緊張、備戰地方大選階段，容易引發政治聯想，反而造成反效果。

一名綠營人士坦言「多少會影響年輕選票」，儘管部分年輕人本來就對政治無感，不一定因禁止小紅書而轉向，但禁掉反而讓他們反感；此政策屬國安範疇，對地方選舉影響有限，距離總統大選也很遠，談流失選票言之過早，但對「執政形象」傷害顯著。

對於行政院打詐中心封鎖小紅書，台北市長蔣萬安批「反中反到自己變成共產黨」，內政部長劉世芳昨表示，台灣沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，相關處置均依打詐條例辦理，小紅書未受台灣法律規範，她比喻「就像有小偷到你家，你跟他講說這是你的行動自由，你愛拿什麼就拿什麼一樣」。

劉世芳強調，警政署刑事局相關處分是根據打詐條例，相關來龍去脈大家非常清楚，因為有人濫用、侵犯到或牽制言論自由，「我倒覺得要請教一下提出這樣論調的人，他是不是反對警政署打擊犯罪，尤其是打擊詐欺犯罪？」

對於劉的說法，台北市府也反擊，質疑劉世芳刻意扭曲事實，並指數發部詐騙來源中，小紅書根本不在主要媒介之列，中央究竟是對症下藥？還是政治操作？

國民黨立委葛如鈞批評，封禁小紅書事件是民進黨之恥，當初喊民主、進步、自由，現在執政不力、打詐不彰，就靠「把問題外部化」過活；打詐是政府工作，結果現在打不好詐，就打民眾App、封禁民眾App，那是不是代表打詐成效愈差，就有愈多理由封禁更多服務？這種行動理由的謬誤，才導致民進黨現在連自己人都不挺。

國民黨新媒體部前主任韋淳祐也說，小紅書App更像生活雜誌，很多使用者是在上面看美妝、旅遊等，政府如今封禁，連淺綠支持者、微青鳥等族群都看不下去，直呼根本是網路戒嚴；政府以詐騙之名封禁，其實小紅書詐騙案件兩年還不及臉書一個月，那政府怎麼不禁？通訊軟體Telegram、交友軟體Tinder、遊戲平台Steam同樣都沒落地，政府敢封禁嗎？

民眾黨立委林國成表示，民進黨政府看到黑影就開槍，其他平台的詐騙案件明明更多，只是因為反中就找小紅書開刀，「只要遇到紅色他們就緊張」。

網路詐騙事件頻傳，數位發展部數位產業署有建置網路詐騙通報查詢網，但審計部發現，過去並無追蹤網路廣告平台業者下架詐騙廣告的檢核機制，政府因此遭外界質疑打詐雙標；在審計部請數產署改善後，目前已新增通報案件處理情形回報方式，以確保詐騙廣告下架。

