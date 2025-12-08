8年1.25兆買軍備恐難達標 維持費上看4.5兆

賴總統宣布將在8年內投入1.25兆台幣軍購特別預算，但學者認為，最大問題是即使美方全力配合，也難以在8年內達成目標。圖為漢光第41號演習期間，國軍部署愛國者飛彈防禦系統。（本報資料照片）

賴總統指示行政院編列「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別預算，將在8年內投入1.25兆元（台幣，下同，約400億美元），創下台灣軍事投資的紀錄。然而，特別條例草案完全未提及採購品項，目前少數已經曝光的裝備，距離1.25兆元頗有距離，但作業維持費約需3倍。

本報系聯合報報導，淡江戰研所兼任助理教授揭仲學者認為，最大問題不是湊不到數字，而是即使美方全力配合，也難以在8年內達成目標，屆時恐又重蹈F-16戰機採購，特別預算即將到期，但戰機1架未交的窘境。

已被媒體曝光的品項，包括增購1個營的增程版愛國者3型飛彈，並對現役3個營進行性能提升；採購IBCS（整合式防空作戰指揮系統）；採購新式M109A7自走砲；中科院的強弓（天弓4型）反飛彈系統與銳鳶2型無人機 等。

上述品項相加，距1.25兆元仍有相當距離：M109A7自走砲先前傳言將採購168輛，總金額約新台幣900億元；強弓採購數字不明，先前天弓3型總計12個連，總金額新台幣748億元；今年5月美國政府批准向丹麥 出售兩個連的愛國者，搭配IBCS，總金額為85億美元。

台北中國時報報導，賴政府欲編列1.25兆國防特別預算，將來所需的作業維持費，評估約需3倍預算；後勤專業的退將表示，以20年全壽期言，整體預算估將達4兆到4.5兆元，而作業維持費不能編入特別預算，如此龐大經費，預算如何規畫，國防部 應向立法院說明。

退役軍方人士說，軍火商布局不僅是賣裝備，主要是後勤與技術費，以長程預警雷達而言，買武器花300多億元，但5年維持費就要100多億元，從成軍到現在，付的維持費可能已夠再買1座雷達了。

他說，外傳1.25兆包括增購愛國者飛彈項目，維修與性能提升的費用都非常貴，而且不管是長程預警雷達或愛國者飛彈，高階維修都掌握在美國手中，台灣根本不能碰，美方開多少價，台灣只能照付。美商雷神公司向美軍方認罪，承認浮報，並賠償台灣，即是案例。