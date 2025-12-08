我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

賴清德：沒宣布台獨必要 鄭麗文：請廢台獨黨綱

台灣新聞組／台北8日電
賴清德總統（圖）表示，「中華民國」名字寫在憲法裡，沒有另行宣布獨立的必要；國民黨主席鄭麗文回應，若沒台獨必要，就請下架台獨黨綱。（本報資料照片）
賴清德總統（圖）表示，「中華民國」名字寫在憲法裡，沒有另行宣布獨立的必要；國民黨主席鄭麗文回應，若沒台獨必要，就請下架台獨黨綱。（本報資料照片）

賴清德總統6日表示，「中華民國」名字寫在憲法裡，沒有另行宣布獨立的必要，且這也有助於團結台灣社會。國民黨主席鄭麗文昨回應，「不要拿中華民國四個字來玩廉價的政治遊戲」，若沒台獨問題、沒台獨必要，就請賴總統下架台獨黨綱，若他能廢除台獨黨綱，相信朝野政黨將團結一致。

鄭麗文昨參加國民黨南投縣黨部黨慶活動，她受訪指出，十天前賴總統辦記者會，她就曾公開勸告賴總統不要點火、不要玩火，果然短短不到十天時間就開始幫自己找樓梯下。

鄭麗文說，身為一位國家元首對於重大的國家定位，應該要穩定清楚，而非一直策略性的不斷變化；其次，賴總統說沒台獨問題，沒有宣布台獨的必要，那她誠摯希望賴總統、賴主席「乾脆下架、直接廢除台獨黨綱」，「讓大家相信你說的話是真的」。

鄭麗文說，若賴總統在沒有宣布台獨的必要之下，廢除台獨黨綱，那他會跨出團結中華民國最關鍵的一步；若他能廢除台獨黨綱，相信朝野政黨，起碼包括中國國民黨在內，一定願意跟隨賴總統，為了中華民國的未來團結一致。

話鋒一轉，鄭麗文說，「只是，到底哪一個賴總統講的話才是真的？到底哪一個賴總統講的話才是真正代表賴總統？」而賴總統的談話也再次證明了，中華民國的確是唯一可以保護台灣最重要的這把傘，就應該要認同中華民國、捍衛中華民國。

鄭強調，中華民國不是像賴總統說的只有四個字，只是個名稱；中華民國它所代表的是亞洲第一個民主共和國，「民有、民治、民享」的核心價值，但賴總統真的尊重中華民國所代表的民主、法治、自由的價值嗎？他認同「一中憲法」嗎？

鄭麗文表示，中華民國保障人權，賴總統卻對大陸配偶毫不留情地歧視；中華民國的價值是一個尊重地方自治的民主憲法，但賴總統到今天都還對地方政府的財劃法財源死抓著不肯放，「賴總統，你真的相信中華民國？真認同中華民國憲法的核心價值嗎？」

曾說要賴總統當「台灣國主人」的內政部長劉世芳昨受訪表示，一般社會大眾會覺得自己行走在世界各地「我們就是台灣人」，台灣是個主權獨立的國家，「現在的國號就叫中華民國」。民進黨則反問鄭麗文：「反對中華民國是我們的國號？還是反對台灣是主權獨立的國家？」

國民黨立委翁曉玲批評，賴總統的說法就是沒有憲法常識，我們國家的國號本來就是中華民國，這跟團結不團結有何干？賴總統若真要以「中華民國」來團結大家，應承認依據憲法的「一中兩區」架構，更應該大方廢除台獨黨綱，告訴台獨支持者，中華民國不可能變成「台灣國」。她還表示，「台灣是主權獨立的國家」這個說法是憲法概念錯誤，「中華民國才是主權獨立的國家」。

民眾黨表示，賴總統此番言論再次凸顯其與民進黨自身立場矛盾，屢次操弄主權、兩岸議題，牟取政治利益。

中華民國 鄭麗文 國民黨

上一則

烏克蘭媒體：中國祕密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

下一則

8年1.25兆買軍備恐難達標 維持費上看4.5兆

延伸閱讀

賴清德中華民國說 劉世芳：現在的國號就叫中華民國

賴清德中華民國說 劉世芳：現在的國號就叫中華民國
傳鄭習會農曆年前後登場 國民黨駁斥：拒絕造謠煽動

傳鄭習會農曆年前後登場 國民黨駁斥：拒絕造謠煽動
賴清德改口留中華民國、沒台獨必要 鄭麗文：那廢除台獨黨綱

賴清德改口留中華民國、沒台獨必要 鄭麗文：那廢除台獨黨綱
2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名

2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點