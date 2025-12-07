WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)
日相高市早苗11月初拋出「台灣有事」答詢引爆中國不滿，同時掀起國際社會加深對台海衝突的關注。華爾街日報(WSJ)6日深入報導解放軍入侵台灣可能分成三階段：空襲、登陸搶灘與突破台北實施占領。第二階段登陸搶灘被形容是「史上最艱難兩棲作戰」，不僅得穿越海象多變的台灣海峽，更受限於適合登陸的海灘極少。文中提到兩個可能被視為有利的侵台時間窗口，並指出桃園沿岸因同時鄰近台北港與國際機場，可能成為解放軍眼中的理想登陸點。

華爾街日報指出，多數中國與西方軍事分析認為，若北京對台動武，整場戰事大致會依三個階段展開。

第一階段是大規模飛彈空襲，目標削弱台灣防空與指揮系統，為後續兩棲登陸作戰開路，同時瓦解台灣抵禦意志；可能持續數天乃至數周，時間長短是戰略關鍵，拖太久可能讓美國介入，空襲不夠徹底則對後續作戰有風險。

同時，中國將抉擇是否先發制人攻擊區域內美軍基地，但此舉意味著與美國開戰，世界兩大強權將立即進入戰爭。

第二階段是渡海登陸，這被形容是「史上最艱難的兩棲登陸行動」，除了穿越台灣海峽將面臨台灣反艦飛彈與水雷攻擊，還可能受到美軍干預。

台灣海峽本身也變幻莫測，依季節不同，登陸台灣的兩棲艦艇可能遭遇颱風及其他難測的洋流、強風、雨勢與濃霧因素。美國陸軍戰爭學院中國軍事專家阿洛斯德基（Joshua Arostegui）形容，海況「非常、非常凶險」。

報導指出，有兩個可能、短暫的理想渡海窗口，分別約為3月中旬至4月底，以及9月底至10月中下旬以前。

另外，最棘手的莫過於選定有利的登陸地點。從南、北部各有難處：從南向北推進將遭遇地形限制；從北進攻將遭遇最密集反制火力，且突破路線有限，更容易落入台灣設置的陷阱與反制。

其次，從條件上來看，台灣海灘本身就是天然屏障，不利於兩棲登陸，許多海灘面積太小，無法部署大規模兵力；不少海灘旁是山脈、城市或稻田，迅速突破灘頭成為難題。就算中國能登陸，可選擇的地點仍受到環境基礎設施限制：必須在短時間內奪取港口或機場，最好是兩者，才能讓後續大批兵力與重裝備登島。要是缺乏這些節點，即使上岸也難以維持補給線。

華爾街日報報導指出，台灣同時具備海灘、港口與機場且距離接近等條件的地區不多。根據報導圖示，可能被入侵的海灘之一是桃園地區約10英里（約16.09公里）的海岸線，臨近桃園國際機場，北部則有台北港。

此外，中國是否具備足夠量能運送裝備與兵力渡海也受到爭論，解放軍勢必動員民用商船。不過，真正的難題在於如何讓龐大的混合艦隊在軍艦掩護下大規模、密集隊形穿越台灣海峽。

第三階段是突破灘頭、深入本島並向台北推進以占領台灣。這需要後續部隊和大量重裝備經港口或其他卸載設施持續登陸，若中國成功奪下可用港口，戰局將大幅逆轉，這將是台灣最不願見到的情況，可能被迫破壞港口或沈船堵口因應。若大規模解放軍部隊成功登陸，將接著向台北推進，展開21世紀的巨型城市戰。

分析人士強調，真正的戰爭樣貌可能比三階段更複雜，包括攻占外島、封鎖台灣、切斷海底網路或大規模網攻，可能在正式入侵前後同步進行，呈現多線交錯的混合戰特徵。

華爾街日報描述，中國是否對台灣動武是目前世上最大的地緣政治未知數，僅次於此的問題則是美國作為台灣最主要的防衛盟友將如何回應？

華爾街 解放軍 高市早苗

