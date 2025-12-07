我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

小紅書在台遭禁 陸官媒：加快台灣網民「數字返鄉」

記者黃雅慧／綜合7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣內政部宣布封鎖小紅書一年，中國大陸官媒環球網評論稱，小紅書被禁讓台灣網民加快「數字返鄉」。（本報資料照片）
台灣內政部宣布封鎖小紅書一年，中國大陸官媒環球網評論稱，小紅書被禁讓台灣網民加快「數字返鄉」。（本報資料照片）

政府封禁小紅書引發熱議，中國大陸官媒環球網刊出署名「北平鋒」評論稱，小紅書被禁反讓台灣網民加快「數字返鄉」，且這場「數字返鄉」，從來不是技術對抗，而是一場文化歸位。

北平鋒引述聯合早報報導大陸網民資訊表示，「台灣的朋友們可以看一下自己的祖籍地，將IP定位到那裡，然後大數據會推薦當地的一些帖子，就算還沒回來也算提前返鄉了。」北平鋒說，大陸網友的建議最是溫柔：不說政治，只談親情，這卻成了最有效的「解藥」。

該評論指出，當一個台灣青年在評論區寫下「我爺爺也是從漳州來的」，他的身分，已經不僅是「台灣人」或「中國人」，更是「林家第18代子孫」。這個身分，比任何宣教都更真實。

北平鋒說，當一個孩子在看短視頻時，自然地說出「我祖籍是泉州」；當千萬個台灣青年點開平台，不是為了看熱鬧，而是為了認祖。「祖國統一的進程就在無聲中向前推進。」

社群平台「小紅書」近年來因為各種美妝、旅遊攻略，被視為「生活種草寶典」而成為台灣年輕人的最愛使用的平台之一，短短幾年據報台灣用戶數量就超過300萬。不過，內政部4日無預警，以詐騙為由宣布對中國大陸社群平台「小紅書」實施封鎖，暫定期間1年，引發台灣用戶哀嚎。在小紅書應用程式上可見台灣網民求助如何翻牆使用小紅書。

小紅書 詐騙 內政部

上一則

角逐台中市長 藍綠江啟臣、楊瓊瓔、何欣純三人同台

下一則

嘉義泳隊教練逼多名女學生拍裸照 有人受害長達3年

延伸閱讀

小紅書在台遭禁 中官媒：加快台灣網民「數字返鄉」

小紅書在台遭禁 中官媒：加快台灣網民「數字返鄉」
台灣封鎖小紅書 港星杜汶澤笑稱「本來就對紅色過敏」

台灣封鎖小紅書 港星杜汶澤笑稱「本來就對紅色過敏」
應提升媒體識讀能力 而非封小紅書 逼台人民學翻牆

應提升媒體識讀能力 而非封小紅書 逼台人民學翻牆
小紅書遭台灣封鎖1年 學者：媒體若無法自律由他律介入

小紅書遭台灣封鎖1年 學者：媒體若無法自律由他律介入

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場