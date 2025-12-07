新聞評論／封小紅書顯示對青年沒信心 賴政府沒出息

我的頻道

聯合報社論
賴政府封「小紅書」一年，從不准兩岸實體交流，進展到封禁線上交流。(記者陳正興／攝影)
內政部以中國大陸社交及網購平台「小紅書詐騙猖獗為由，宣布封鎖一年。消息一出，不滿聲浪在兩岸社群迅速引爆，網友更感慨，生在號稱自由民主的台灣，居然也有需「翻牆」之日，何等諷刺與悲哀。但行政院長卓榮泰仍揚言，小紅書一年未改善，將「直接斷掉」；更點名抖音海外版TikTok，若不改善，「政府也不能容忍」。然而，以詐騙理由封禁小紅書，不過是先射箭再畫靶的政治封鎖；從不准兩岸實體交流到封禁線上交流，賴政府再次寫下民主荒謬劇。

內政部稱小紅書上有許多涉詐帳號，去年至今發生1706件詐騙案，造成財損2億多台幣。但根據統計，台灣平均每天被騙4億台幣，7成財損都來自臉書；換言之，臉書1天等於小紅書兩年在台被詐的財損。數發部網路詐騙通報查詢網的資料也顯示，過去7天民眾通報疑似詐騙訊息總數有1萬679則，其中臉書就有5443則，占比過半；Meta社群平台成詐騙大宗，卻沒有被封鎖。內政部長劉世芳7月就以「國安危害過大」為由，要求內政部員工刪除小紅書、抖音、微信等5個大陸App，更加證明以「詐騙過多」封禁小紅書，只是藉口。

賴政府將對岸定義為「境外敵對勢力」，極力升高人民對於大陸「謀我日亟」的仇中意識，大幅緊縮兩岸民間的實體交流，卻阻擋不了台灣民眾對大陸社群平台的趨之若鶩，其中在台擁有超過300萬用戶、且多屬年輕族群的小紅書，更被視為眼中釘。

為何小紅書在台灣如此受歡迎？除了內容包羅萬象外，不同於社群平台Threads（脆）以及政治人物刻意形塑兩岸「敵我分明」的言論及氛圍，小紅書上的「氣氛」迥然不同，互動和諧且熱絡；常見大陸網友分享在台旅遊及追星經驗，不時對台灣熱門新聞或現象提問，台灣網友也會分享赴陸旅行見聞等，成了兩岸人民交流互動的重要渠道。

最著名的例子，綠委王世堅的質詢片段因為饒富個人特色，成為抖音及小紅書上大陸網友的迷因哏，其後更被對岸音樂人改編成「沒出息」神曲，紅遍兩岸，意外形成兩岸民間同聲傳唱「綠委名言」的溫馨互動。

然而，這種兩岸交融以及展示對岸真實生活的情景，對於刻意將大陸妖魔化、敵對化的賴政府而言，顯然並不樂見，大陸網友便說：「是不是覺得你們在小紅書上得到的信息太多了」，「發現大陸都吃得起榨菜及茶葉蛋，高鐵座椅有靠背就急了」。如此一來，恐降低年輕人的仇中意識，導致「認知作戰」失效，這可能才是賴政府的深層恐懼。至於為何是封網一年、接著可能「直接斷掉」？因為明年是選舉年，背後的政治計算呼之欲出。

賴政府封網理由充滿斧鑿痕跡，但草率封鎖一個在台用戶量高達近七分之一人口的社群平台，在民主國家簡直匪夷所思。大陸政府對言論及資訊採高度管制，高築「防火長城」，卻仍阻擋不了大陸網民「翻牆」，過去台灣網友常以此嘲笑大陸網民，自豪台灣的民主自由。小紅書封網消息傳出後，大陸網友紛紛教導台灣網友如何翻牆，甚至有人說「搬來大陸住吧，反正都一樣了」，這是何等的巨大落差與反諷。

戒嚴時期，當時還是黨外的民進黨人最喜引用南宋詩人楊萬里「桂源鋪」首尾二句「萬山不許一溪奔，堂堂溪水出前村」，形容國民黨高壓管制難擋民意；沒想到台灣民主化多年之後，如今這首詩句竟要奉還給民進黨。賴政府對台灣人民與民主這麼沒信心，套用王世堅神曲：沒出息！

